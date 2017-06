En el marco inigualable de la playa de El Agujero en la costa galdense, ayer sábado 10 de junio, después de un largo periodo de espera se puso en marcha el YUYO PRO II, contando en esta edición con la novedad de una nueva modalidad surf, además de las conocidas como DK y por supuesto el eje central ocupado por el bodyboard.

Después de un largo periodo de espera, por fin se ha podido celebrar, tal vez, no con las mejores condiciones, pero si con la ilusión y los riders esperados que ofrecieron como siempre lo mejor de este maravilloso deporte en el que la costa galdense es un claro exponente a nivel internacional.

Hemos tenido la oportunidad de contar con una pequeña intervención de Alejandro Reyes “Yuyo” organizador y eje central del evento en la que nos comentaba los entresijos del campeonato y por supuesto, habló de todos aquellos que no se ven, que se encuentran entre bastidores y que junto a los patrocinadores hacen posible este evento con un guiño a los numerosos voluntarios que hacen de este evento un acto de unión dentro y fuera del agua.

A continuación, teniendo en cuenta la nueva modalidad de surf, contamos con la intervención de Francisco Quintana, un veterano criado en estas aguas y por supuesto colaborador directo.

Como no, también contamos con la intervención de Javier Cevallos, que aunque no es local tiene una participación directa que hace que forme parte de todo este entramado como si fuese de casa destacando su sencillez y generosidad, y sobre todo gran conocedor de estos mares del noroeste. Javier participa en la modalidad DK y como juez en el resto, en definitiva un grande en su trayectoria deportiva, un veterano que no abandona el nivel de competición.

Para finalizar contamos con Néstor Pérez, otro local criado en estas aguas, gran rider, con una trayectoria en este deporte no solo en nuestras aguas, ya que ha tenido la oportunidad de salir a competir a otro nivel.

Agradecer a todos los colaboradores, la acogida que tienen tiene siempre con nuestro periódico destacando el entusiasmo de Alejandro Reyes con este YUYO PRO II y por supuesto a por el tercero.

No olvidaremos en esta crónica a las mamis de los riders, esas silenciosas sufridoras fuera del agua pero siempre al pie del cañón apoyando sin descanso a estas jóvenes promesas.

Felicitar desde aquí a todos, porque eventos como este dan publicidad a nuestra costas y a la gran calidad deportiva que tenemos en esta playa de El Agujero, que junto a La guancha y El Frontón ya han traspasado nuestras fronteras, llevando el buen hacer de nuestros rider al estrellato internacional de este deporte.