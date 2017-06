El juvenil rojinegro vuelve a la élite del fútbol español a través de uno de los clubes con mejor infraestructura de cantera del país

Era un secreto a voces, y aunque sobre la mesa manejaba ofertas incluso del extranjero, al final el juvenil Juan Carlos Arana recalará la próxima campaña en el Villarreal, retornando así a la élite de fútbol español.

Para el atacante grancanario, “Ésta una oportunidad muy buena. Había estado en otros clubes de alto rendimiento en los que no solo se mira el desarrollo deportivo sino también la madurez como persona. Yo creo que es una excelente opción que espero poder aprovecharla a tope”.

No en vano, el enorme caudal ofensivo y de talento de Arana no pasó desapercibido en su momento en la capital de España, ya que en distintas fases de su formación, el palmense llegó a formar parte tanto de la cadena de filiales del Atlético como del Real Madrid. Posteriormente, y por motivos extradeportivos, dejó atrás cuatro años de crecimiento en La Fábrica -un periodo, sin embargo, fructífero merced a sus 85 goles-. Luego, en el seno del club colchonero, apenas disfrutó de minutos, por lo que decidió empezar de nuevo en un lugar en el que volviera a sentirse futbolista.

Su retorno a la Isla parecía un pequeño periodo de transición. Sin embargo, con el calor y la confianza que le otorgó un club como el Unión Viera, Arana volvió a recuperar sensaciones, alternando su fútbol entre el juvenil y el equipo de Tercera División.

“Yo llegué aquí principalmente para entrenar y no perder la forma”, reconoció el hasta ahora delantero rojinegro. “Mi idea, en el fondo, era ir de nuevo fuera. Pero gracias a este club adquirí una madurez que no pensé que iba a obtener en tan poco tiempo”.

Su progresión fue exponencial. Con ocho goles en el equipo juvenil, Arana no tardó mucho en contar con la confianza del técnico del primer equipo, Ángel Luis Camacho, un carismático exjugador de clubes como el Osasuna, Alavés o Universidad LPGC. Bajo la batuta del estratega tinerfeño, Arana firmó otros 7 goles, ahora bajo el sello de la máxima categoría autonómica y ante rivales que incluso le llegaban a doblar en edad.

“Más que nada, se nota bastante que el ritmo de competición es distinto. Venía en un buen estado de forma, pero a los 20 minutos en Tercera ya no tenía ni para seguir corriendo. Notas la diferencia. El hecho de competir los 90 minutos, sin distracciones, en completa concentración, porque en estas categorías no te puedes permitir el lujo de fallar, son cuestiones que valoras especialmente”, explicó.

“El Villarreal era la mejor opción para mí”

“Es cierto que habían otras propuestas, incluso del extranjero. Pero creo que, en la etapa en la que me encuentro, el Villarreal era la opción que mejor me venía a mí. Es un club de élite que, además, ha sido el que más interés ha mostrado. La familia me ha apoyado desde el primer minuto. Tomo las decisiones en base a ellos ya que, si estoy donde estoy, es gracias a su apoyo”, manifestó Arana.

Por ello, la nueva perla isleña agradeció el interés mostrado por la institución castellonense: “Cuando me llegó la propuesta, estuve sorprendido. Muchas gracias por la oportunidad. Tengan por seguro que voy a dar el 800%”.

Al mismo tiempo, quiso otorgar infinitas muestras de gratitud al club de Ciudad Alta: “Agradecería todo y a todos. A la afición, los entrenadores, los preparadores físicos, al presidente, la directiva... No quiero dejar a nadie. Con ellos pasé de jugar en una liga de cantera a jugar contra hombres en un ascenso a Segunda B”.