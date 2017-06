El C.D. Becerril celebrará este verano un Campus de Fútbol basado en el Método Coerver, un programa de entrenamiento que persigue el desarrollo individual de la técnica del jugador para ponerlo posteriormente al servicio del juego colectivo. Hoy fue presentado en las Casas Consistoriales por el alcalde, Pedro Rodríguez, junto al vicepresidente del C.D. Becerril, Mario Martín, y Hugo Recio, de la empresa The Goal Office y representante del método Coerver.

Este Campus, que cuenta con la colaboración de la Sociedad Municipal de Deportes, que dirige Felipe Pérez, y del Cabildo de Gran Canaria, se celebrará en la Ciudad Deportiva de Guía del 26 de junio al 7 de julio, está dirigido a chicos y chicas de 7 a 14 años y se impartirá en horario de 9:00 a 14:00 horas. Toda la información se puede solicitar a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y el teléfono 637 27 61 14.

El método Coerver cuenta con presencia en 60 países de todo el mundo, se imparte desde hace más de tres décadas y su programa y desarrollo está avalado por la FIFA y la UEFA.

En la programación de esta primera edición del Campus se incluye además para el domingo 2 de julio el evento “Play like Stars, Messi edition” un programa de tecnificación basado en ejercicios específicos para desarrollar las habilidades técnicas de Lionel Messi. A esta jornada especial podrán inscribirse los chicos y chicas que lo deseen, aunque no formen parte del Campus “por un precio muy asequible, sólo 10 euros para los no inscritos en el Campus”, según explicó el representante del C.D Becerril.

Por su parte Pedro Rodríguez, además de felicitar al C.D. Becerril por la organización de este evento, reiteró el apoyo de la Sociedad Municipal de Deportes al mismo “dentro de la función social que desarrolla como empresa pública que es y desde la que apostamos y apoyamos todos aquellos proyectos orientados al fomento de la práctica del deporte en nuestro municipio ya que, como he señalado, lo consideramos una herramienta esencial para educar e inculcar valores positivos en nuestros niños y jóvenes”, subrayó.