El guardameta revelación de la temporada 2016/2017 llega al conjunto amarillo

El Gran Canaria Fútbol Sala sigue reforzándose de cara a la nueva temporada. Tras la marcha de Gus, cancerbero que defendió la portería amarilla durante las dos últimas temporadas al Ribera Navarra, la Dirección Deportiva ha confiado en Thiago Soares para la nueva temporada.

El portero brasileño de 27 años, y natural de Sao Paulo, llega a la isla tras haber completado una gran temporada en Primera División con el Bodegas Juan Gil Jumilla. A pesar del descenso del equipo, Thiago se convirtió en uno de los porteros más destacados de la categoría. Antes de llegar a España jugó en equipos como Palmeiras, Itapeva, Afusca, Intelli, además del Fib Bauru. En su palmarés consta un Campeonato Paulista en 2015 con Intelli, además de un premio al mejor portero del campeonato brasileño en el año 2014.

Desde su país natal Thiago se mostró “muy ilusionado por llegar a Gran Canaria”. Para quien no me conozca “soy de esos porteros que lucha cada balón y celebra cada parada”. Esta temporada ha sido “muy dura, pero traté de aportar todo lo que pude, trabajé todos los días, por desgracia no pudimos conseguirlo”. Del equipo amarillo nos comentaba que “Gran Canaria ha llegado a la Primera División sin complejos y haciendo una gran campaña, trabajaremos para hacer una temporada aun mejor que la pasada, para lo que por mi parte prometo sudor y sangre. No voy a las islas de paseo, quiero hacer historia con el club y con esta camiseta”.

La Dirección Deportiva continúa trabajando para cerrar la plantilla lo antes posible, y espera anunciar otro guardameta en los próximos días que complete la portería junto a Thiago e Igor.

Pepe causa baja y es nuevo jugador de Manzanares FS

En el día de ayer se confirmó la baja del cierre Pepe, el cual no seguirá vinculado al Gran Canaria Fútbol Sala. Tras no llegar a un acuerdo para la renovación del jugador, el madrileño se ha incorporado recientemente a la disciplina del Manzanares, equipo recién ascendido a la Segunda División del Fútbol Sala Nacional.

Desde el Gran Canaria Fútbol Sala deseamos lo mejor para el futuro personal y profesional de Pepe, agradeciéndole la profesionalidad mostrada, además del pundonor y lucha que realizó siempre con la elástica de nuestro club.