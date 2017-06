El Gran Canaria Fútbol Sala se ha hecho en la mañana de este miércoles con los servicios del cierre vasco Yeray Hernández. Este jugador que inició las dos últimas temporadas en el Peñiscola Rehabmedic, del cual se desvinculó el pasado diciembre para pasar a formar parte del conjunto transalpino del Cogianco, llega a Gran Canaria como refuerzo de nivel para el conjunto de Suso Méndez en su objetivo de permanencia. Esta es la segunda etapa del jugador de Sestao en el conjunto amarillo, tras haber formado parte del mismo en la temporada 2013-2014.

El conjunto grancanario ganará fortaleza en su balance defensivo, y además agregará más mordiente al ataque. Yeray posee un fuerte disparo de larga distancia, el cual le ha permitido conseguir 28 goles (11 en Gran Canaria) en las últimas tres temporadas.

Yeray afirmó sentirse “muy contento de volver a vestir los colores del Gran Canaria. Fue un sitio donde me trataron muy bien y donde crecí mucho como jugador. Tras cuatro meses en Italia, Suso me comentó el nuevo proyecto, el cual considero muy ilusionante, y me decidí a volver. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar, esperando poder darle muchas alegrías a la afición”.

Zeus no continuará en la nueva temporada

A lo largo de la semana se ha confirmado la no continuidad de Zeus. El jugador de Schamann y el club han decidido dar por finalizada la relación contractual.

El Gran Canaria Fútbol Sala quiere agradecer a Zeus su compromiso y dedicación en todas las etapas que ha formado parte del club, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal.