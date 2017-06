Parece que fue ayer ... Pero hace ya siete años se inició un Torneo para jugadores retirados de la competición federada y que con el paso del tiempo se ha ido consolidando para los aficionados al balonmano como la principal convocatoria de nuestro deporte cada verano.

En la Primera Edición participaron jugadores de clubs históricos como El Canteras U. D., El C. B. Telde o El C. B. Buenaventura y se terminó con el colofón de clausura de un encuentro entre los veteranos del recordado BMW Galdar contra C. B. Guía.

La Segunda Edición se culminó con un encuentro de balonmano femenino entre una selección de jugadoras de Guía y Galdar contra una selección de Las Palmas de G. C.

Igualmente, se sumaron a colaborar en las primeras ediciones árbitros ya retirados de Categoría Nacional y Asobal que volvieron a dar tono al silbato de manera desinteresara porque el poder de convocatoria del "responsable y creador" de este Torneo así lo demandaba.

Aquel jugador espigado de los años 70 del pasado siglo, eterno capitán, de un club que significó la reseña de identidad del balonmano en el norte de Gran Canaria: El BMW GALDAR Y que posteriormente se convirtió en el referente canario en el balonmano nacional: el Cadagua Gáldar. A ese jugador, Clemente Rios, hay que agradecerle su permanente entrega a nuestro deporte.

De aquellos "estómagos felices" de las primeras Ediciones se ha ido pasando con el paso del tiempo a un nivel de mayor competitividad y exigencia, lo que hace que sea un motivo más que suficiente para acercarnos a presenciar es VII TORNEO DE BALONMANO VETERANO.