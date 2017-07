El pasado sábado 1 de julio tuvo lugar en La Aldea el SEGUNDO ACTIVO ZONA COMERCIAL ABIERTA 2017, dentro de una serie de Actividades organizadas por la Concejalía de Desarrollo Local, Comercio, Pymes ... englobadas en SUMMERgete.

Este Torneo, con participación de 15 ajedrecístas de todas las edades, se jugó a 4 Rondas bajo el Sistema Suizo y con 15 minutos por jugador y fue ganado por Facundo del Toro Herrera, Monitor y jugador aldeano . Terminó imbatido, y fue el único que acabó con el total de los puntos en juego. Subcampeón fue el joven Romualdo García Guerra con 3 puntos´, al igual que el 3er clasificado Alejandro del Toro Dámaso.

Los tres se llevaron los premios en metálico: 40€, 30€ y 20€, respectivamente. También consiguieron Premios los jóvenes Alberto Espino Jiménez, 1er Sub 18, José Miguel Ojeda Hernández, 1er Sub 12, Sergio Dámaso Guerra, 2º Sub 12 y Gara Dámaso González, 1ª Sub 10.

Desde la Directiva del Club quieren dar las gracias al Concejal David Hernández y a todo su equipo de colaboradores por incluir el Ajedrez dentro de estas Actividades organizadas pos su Concejalía.