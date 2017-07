La exentrenadora del Colegio Norte asume la batuta del Unión Viera de cara a la próxima temporada en sustitución de Noelia Moreno

El equipo rojinegro buscará el ascenso nuevamente, tras concluir cuarto en el pasado ejercicio en la Segunda División

Tras un brillante cierre de temporada para el fútbol femenino del Unión Viera, en el cual se consiguió el título de Copa por partida doble -primer equipo y Norte Viera-, la directiva ha hecho oficial el nombramiento de Ana Pérez como entrenadora principal del conjunto rojinegro de Segunda División.

“Tras la marcha de Noe -su antecesora en el cargo- me propusieron que cogiera el equipo y yo encantada acepté esta oportunidad de evolucionar como entrenadora escalando un nivel”, señaló la hasta ahora responsable técnica del Norte Viera. “No fue de sorpresa, pues hemos estado valorando esta situación desde hace varias semanas”.

A pesar de que los dos equipos compiten en la misma categoría, “los objetivos del Colegio Norte son bastante diferentes a los del Unión Viera. Mientras que en uno prima la evolución y formación de las jugadoras tanto personal como deportiva, en el otro, no deja de importar lo dicho, pero sí es verdad que se tratará de estar lo más arriba posible en la clasificación”, reconoció.

Cabe recordar que en la competición doméstica, el equipo vierista acabó cuarto con 65 puntos, 21 victorias, 2 derrotas y 5 empates, sumando una importante cuantía de goles -188 a favor y solo 20 en contra-. Por su parte, la escuadra colegial concluyó séptimo con 43 puntos (récord de 13-4-11), 83 goles a favor y 62 en contra.

“Hay que trabajar con humildad, y constancia, y sobretodo crear una disciplina de trabajo que potencie la importancia del fútbol femenino, donde cada una se sienta lo más profesional posible. La actual plantilla está llena de jugadoras con talento. Aunque aun queda por perfilar la misma, una vez sepamos a ciencia cierta con quiénes contamos, comenzaremos a planificar la próxima temporada”, subrayó.

En cuanto a objetivos, Pérez insistió en que “como cada temporada, empezamos de cero. Está claro que cada año es diferente. Siempre es bueno conseguir títulos como los de Copa, pues ayuda también a subir la autoestima de tus jugadoras. Obviamente, nos gustaría conseguir lo máximo posible, pero ya se verá”.

Con tales parámetros, Ana hizo cábalas con los posibles rivales y competidores que estarán presentes en la zona noble de la clasificación: “En nuestra liga viene predominando el Femarguín, que seguirá fuerte como estos últimos años. Pero también Juan Grande, La Garita y Las Majoreras son equipos competitivos que hay que tener en cuenta, estudiarlos y plantear partidos serios, sin menospreciar al resto de contrincantes de la categoría, pues en un duelo once contra once puede pasar de todo, no hay nada escrito. En cualquier caso, la dirección deportiva del club está ilusionada con el fútbol femenino, con ganas de llevar al Viera cada vez más alto”, concluyó.