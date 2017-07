'No me identifico con ningún sistema de juego en concreto; busco el que mejor le venga a mi equipo cada partido'

Rafa Galván Rosales ha sido recientemente elegido por la nueva junta directiva del Costa Ayala para liderar el banquillo del primer equipo del club grancanario. en la que será la tercera andadura consecutiva del conjunto capitalino en la Regional Preferente de Las Palmas. A sus 35 años, Rafa afronta el reto más importante de su carrera como entrenador. Viene de dirigir al Bañaderos la pasada temporada, logrando sin excesivos agobios la permanencia del conjunto aruquense en la primera regional. Con anterioridad dirigió al Remudas senior, al juvenil y cadete preferente del Barrio Atlántico y al benjamín de la UD Las Torres.

En estos días hemos podido mantener una pequeña entrevista con este joven técnico aruquense, cuyo contenido exponemos a continuación:

¿Cómo afrontas este reto en una categoría tan igualada como es la regional preferente?

Sin lugar a dudas con muchas ganas e ilusión. Es un reto importantísimo, devolveré la confianza depositada en mí con mucho trabajo y sacrificio para poder conseguir los objetivos marcados por el club.

En una temporada en la que la categoría se presenta a priori con un alto nivel y con varios equipos candidatos al ascenso de categoría. ¿Eso te preocupa, te ilusiona, te motiva?

Es una circunstancia que nos tiene que motivar a todos. Somos unos privilegiados por poder disputar esta categoría, con tanta competitividad que se prevé que vaya a ver. A todos los equipos nos va a costar mucho conseguir los objetivos marcados a principio de temporada. Estoy segurísimo que se verán grandes partidos en cada jornada.

¿Con qué sistemas de juego te identificas más?

No me identifico con un sistema de juego en concreto. Buscó el que mejor le venga a mi equipo. Soy el que, según las cualidades de los futbolistas de que disponga, intentar confeccionar un sistema con el que poder sacarle el mayor rendimiento posible a cada jugador. Al final lo que todos buscamos es ganar los partid,os y si es con un juego vistoso, mejor.

¿Qué objetivos te ha planteado la junta directiva?.

Todos somos conscientes de de la competitividad de la Regional Preferente esta próxima temporada. Nosotros vamos a ir partido a partido, afrontándolos con la mayor garantía posible e intentar sacar la máxima cantidad de puntos cuanto antes mejor. El paso de las jornadas irá colocando a cada equipo en la parte de la clasificación que le corresponda según los méritos que se vayan haciendo. A mi me gustaría afrontar las últimas jornadas ligueras en zona tranquila y, por qué no, con opciones de poder mirar hacia arriba para que podamos competir con algún objetivo en juego.

En cuanto a la confección de la nueva plantilla, ¿qué porcentaje de jugadores de la pasada temporada seguirán y cuántos refuerzos necesitarás?. ¿Qué líneas del equipo debes reforzar?

No sabría decirte al 100% hasta que empiece la pretemporada a finales de Julio. Soy consiente que jugadores de la temporada pasada no continuarán,otros si. También vendrán jugadores de otros clubes; por eso, hasta que no empiecen los entrenamientos no podemos asegurar ni que jugadores disponemos ni que posiciones habrá que reforzar.

¿Qué Costa Ayala quiere Rafa Galván para la próxima temporada y dónde estará la clave para conseguirlo?

Quiero un equipo que compita en cada partido y se deje todo lo que tiene en el campo para conseguir los objetivos marcados; y por supuesto intentar jugar un fútbol alegre. La clave está en hacer un trabajo duro y constante, mucho compromiso y seriedad. Hay otro factor importante y que buscaremos la manera que esté de cara la mayor parte de la temporada, la suerte. Entre todos los componentes del equipo conseguiremos que esto se pueda ser realidad.

Bueno míster, aquí lo dejamos. Solo me queda agradecerte tu atención y desearte mucha suerte en esta nueva etapa.