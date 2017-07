De nuevo vuelven a enfundarse los monos y cascos para disputar una nueva carrera de su proyecto deportivo 2017, a su vez que aterrizan por vez primera en este tipo de prueba.

Aunque el año pasado no faltaron las ganas y por salir con seguridad en el Rallye de Telde, sacrificaban la edición 2016 del Rallye Comarca Norte, ha llegado el momento para no faltar a esta tercera cita en su corta vida. Un rallye “nuevo para mí y en el que llego con ganas de darlo todo y correr tras la buena inyección de moral que nos dejaba nuestra úlima participación en el rallye Isla de Gran Canaria” señalaba Acorán Navarro. “Venimos con la incertidumbre de cómo se nos dará y se desarrollará el día, pero no bajaremos la guardia durante los nueve tramos. Aún así iremos con precaución” concluía.

Disputarán 80,24 kilómetros de tramos cronometrados durante los nueve tramos que componen la III Edición del Rallye Comarca Norte.

Con 251,70 Kilómetros totales el equipo tendrá por delante un duro trabajo y una oportunidad más para seguir acumulando experiencia en un nuevo rallye , al igual que medir su participación y experiencia corriendo un rallye totalmente nuevo para ellos.

Ante la inminente puesta en escena del equipo de Telde, Acorán Navarro comentaba: "Estamos muy ilusionados y con ganas de iniciar este nuevo rallye Comarca Norte. Será todo un reto y espero poder obtener un buen resultado al final del día. Llevamos unas carreras con buena racha y espero que esta sea la siguiente donde poder volver a disfrutar al máximo de cada tramo”