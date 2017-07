José Alexander Suárez Suárez (1993) es uno de los futbolistas con proyección dentro de la cadena de filiales de la UD Las Palmas. Tras iniciarse en el Daniel Carnevali, Alex Suárez recaló en la entidad amarilla, donde permaneció hasta finalizar su etapa en el Juvenil División de Honor.

Posteriormente, ya como jugador senior, recaló en el Acodetti antes de dar el salto a la tercera división fichando en el Villa de Santa Brígida, equipo con el que llegó a disputar dos fases de ascenso a la 2ª División B. En la temporada 2015/2016 se proclamó campeón en la temporada 2015/2016, logrando también el título de canarias de la Copa Federación con el conjunto satauteño.

Tras finalizar la temporada 2015/2016, Alex regresó a la UD Las Palmas para formar parte de Las Palmas Atlético, con el que logró el ascenso a la 2ª B de la mano del técnico Manuel Márquez. En el primer filial amarillo fue un fijo durante toda la temporada, jugando de treinta partidos y anotando cuatro goles.

La entrevista

Bueno Alex, primero felicidades por el ascenso a 2ª B. ¿Supongo que, entre otras cosas, te sirvió para quitar el mal sabor de boca que te dejó la eliminatoria contra el Sanse como jugador del Villa en la temporada 15/16?

Si. La verdad es que tanto Diego como yo teníamos esa espinita clavada, pero este año todo ha salido a pedir de boca y creo que el ascenso fue muy merecido

Por cierto vaya temporada la de Las Palmas Atlético. Un año con números de récord. ¿Dónde crees que ha estado la clave?

Creo que la clave ha venido del cuerpo técnico, porque ha sabido conjuntar a varios jugadores que veníamos de otros equipos, sin conocernos. Creo que el entrenador, que también venía de fuera, nos fue conociendo y supo hacer un equipo, una familia en la que todos íbamos a una.

En el plano individual, ¿ha sido la mejor temporada de tu carrera deportiva hasta la fecha?

Creo que si. Ha sido la temporada en la que ha visto más mejoras, sobretodo por el trabajo de los técnicos. Creo que ha sido la temporada en la que más he evolucionado.

¿Te costó adaptarte a las exigencias del míster?

Pues la verdad es que no. Yo ya conocía la casa y sabía por donde iban los tiros. Es cierto que se necesita un proceso para saber lo que entrenador quiere de uno, pero rápidamente nos pusimos de acuerdo.

¿Es Alex Suárez un defensor de corte ofensivo, un atacante de corte defensivo o un jugador polivalente?

(Risas). Pues no sabría decirte. Me gusta defender, pero como tú bien sabes me gusta irme p'arriba. No suelo quedarme quieto atrás, me gusta ayudar al equipo en ataque siempre que puedo. Creo que soy un jugador defensivo, pero tengo alma de ofensivo.

Es evidente que estar en un filial con un primer equipo en la máxima categoría supone un trampolín para cualquier jugador. En tal sentido, has podido disfrutar de entrenamientos o partidos con el primer equipo de la UDLP durante la pasada campaña? ¿Qué sensaciones has tenido compartiendo momentos con los jugadores del primer equipo amarillo?

Si, he participado en algunas sesiones de entrenamientos salteados, además de una semana que el míster decidió que la hiciera completa con ellos. Y la verdad que fue una pasada, entrenar con jugadores muy conocidos a los que hace dos años los veía solo en televisión. Además, para nosotros es una motivación que eso sea así porque te puede ayudar a llegar más lejos. Es cierto que cuando llegas te impresionas un poco al verlos de cerca, pero una vez estás ahí ellos te tratan como uno más y eso a los canteranos nos ayuda a integrarnos más rápido.

¿Te quedan algún buen recuerdo de esos momentos compartidos con los jugadores del primer equipo?

Sobretodo los canteranos, que están siempre con nosotros. Viera y sobretodo Aythami, que estuvo más tiempo conmigo y me ayudó, ya que juego en su puesto. Muy bien también con David García, David Simón; todos los de la casa son más cercanos a nosotros porque han pasado por esta etapa también.

¿Esperabas la propuesta del club para hacer la pretemporada con el primer equipo este verano?.

Hombre, uno siempre espera que pueda pasar. Yo trabajo para ello, pero tengo claro que ahora mismo mi sitio está en el filial, ya que arriba hay bastante gente para la defensa. Seguiré trabajando en el filial y si llega esa oportunidad intentaré aprovecharla.

¿Te sientes preparado para dar el salto si llegase el momento?

Si. Yo me veo preparado. Siempre pienso que trabaja para eso. Estoy preparado para, si me llega la oportunidad, intentar convencer al míster.

¿Qué opinión te merece la contratación de Manuel Márquez como entrenador del primer equipo?

Mi opinión es que es lo más correcto que pudieron hacer. El míster para mi es uno de los mejores técnicos que he tenido. En cuanto a conocimientos cercanía me ha sorprendió muchísimo Para nosotros supone aún más motivación que esté ahí porque ya nos conoce y nos lo hace más fácil. Creo que junto a Valerón y el resto del cuerpo técnico, lo va hacer bien en Primera

¿Cómo afrontas la próxima temporada en 2ª B?

Bien, con ganas. Nunca he jugador en 2ª B y ya tengo ganas de que llegue la ocasión. Uno siempre quiere llegar a más y este es el premio. Nosotros saldremos a hacer nuestro papel y estoy convencido de que todo a salir bien.

Pues Alex, ya no te quito más tiempo. Reitero mi agradecimiento por este ratito y sobretodo, toda la suerte del mundo. Que sigas creciendo como jugador y que logres cumplir el sueño de jugar con el primer equipo de la UD Las Palmas.

Ojala. La ilusión de mi vida es llegar ahí. Trabajaré para ello. Muchas gracias a ti por este rato tan agradable.