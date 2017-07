Otro buen resultado alcanzan este joven equipo de Telde tras su primera participación en el Rallye Comarca Norte que llegaba a su tercera edición este 2017.

Arrancaban con los ánimos bien altos y con muchas ganas en una cita desconocida hasta el momento para el equipo del Toyota Yaris T-Sport. La incertidumbre estaba presente en el comienzo de este rallye de la zona norte de Gran Canaria pero la misma se fue desvaneciendo a medida que iban disputando más pruebas especiales ante una jornada que amanecía con tiempo nublado.

A medida que iban disputando tramos cronometrados y con la idea de hacer toma contacto durante los primeros compases del rallye, todo iba saliendo según lo establecido por Acorán Navarro – Fran Gutiérrez. Un rallye que serviría a los del Toyota Yaris para medir su experiencia adquirida hasta ahora y como adaptarían la misma a un rallye desconocido para ellos.

Los tramos se iban sucediendo y los tiempos iban siendo testigos que el equipo iba cogiendo el pulso a la prueba norteña y en cada pasada mejoraban su tiempo anterior para al final de la jornada llegar a colocarse finalmente séptimos de la general. Un gran resultado que se suma a los ya adquiridos recientemente y que les hace subir aún su moral para la siguiente prueba que disputen en breve. Por otro lado, lo mismo se repetía dentro de su clase y grupo, alcanzando finalmente una meritoria segunda plaza dentro de la Clase 3 y del Grupo TA.

Ese buen trabajo realizado por el binomio Acorán Navarro – Fran Gutiérrez también les llevó a tener una bonita lucha con el ganador del Trofeo Toyota Enma 2RM durante todo el rallye para finalmente posicionarse en la segunda plaza de la general.

Con este buen resultado, Acorán Navarro comentaba: “Un rallye que me ha gustado mucho en mi primera vez, tanto por el formato , lo espectacular de los tramos, aunque he de confesar que al principio íbamos un poco perdidos. Nos pilló el primer tramo un poco dormidos y Guaya se nos distanció. Ya en el segundo bucle empezamos a recuperar poco a poco hasta que llegamos al sexto tramo. Se nos soltó el cable del indicador de presión de aceite y estuvimos a punto de pararnos aunque finalmente decidimos seguir pero a ritmo bajo hasta ver si llegábamos a la asistencia. Por suerte el coche no tenía nada y nos dejábamos unos cuantos segundos distanciándonos definitivamente en la lucha. Muy contentos estamos con el rendimiento nuestro en este rallye y muy divertida la lucha con Guaya. Felicitar desde aquí a todo su equipo por esa victoria. Creo que el resto del año va estar muy competido como entretenido y será muy bueno para el campeonato.”