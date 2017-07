Samuel Beneyto (RCNGC) y Nacho Baltasar se clasifican en el grupo plata, mientras que Álvaro Alonso (RCNGC) y Jordi Lladó lo hacen en el bronce.

María Perelló mantiene la quinta plaza de la general provisional en categoría femenina tras cerrarse la fase clasificatoria y además, entró en el grupo oro.

Una vez cerrada la tercera jornada del Mundial de Optimist, que viene disputándose en aguas tailandeses de Pattaya, con dos pruebas más completadas, por lo que se aplica el descarte, se definieron los puestos de oro, plata, bronce y esmeralda. España no ha podido rubricar el buen trabajo hecho hasta el momento y sólo habrá un representante en el grupo oro: María Perelló.

Samuel ha terminado la fase clasificatoria en el puesto 111 (26-33) con 125 puntos. Por su parte, otro regatista de nuestro Club, Álvaro Alonso, con dos resultados discretos en las últimas horas, (51-24) termina ocupando la plaza 146 de general sumando 153 puntos tras aplicarse el descarte.

El técnico español Ramón Aixemeno se muestra en líneas generales bastante satisfecho, aunque reconoce que los resultados no han sido los esperados. “El nivel que tenemos en Tailandia es muy alto y se ha caracterizado por regatistas ligeros, por debajo de los 35 kilos y con poco viento, por el momento ya que quedan tres jornadas. En cuanto a los nuestros, la verdad estoy bastante contento porque no se han cometido grandes fallos y aunque pueda sonar a excusa no han tenido mucho tiempo para aprender a navegar con las fuertes corrientes que hemos tenido, un handicap igual para muchos países, pero nuestros chicos lo han sufrido mucho”.

En cuanto a la general, el italiano Marco Grandoni sube un puesto y asume el mando de la flota con 10 puntos, seguido del israelí Roy Levy con 12 puntos del costarricense Mig Sig Kos Mohr que baja dos puesto sumando 14 puntos.

CLASIFICACIÓN ESPAÑA

47.- María Perelló 19-8-7-26-(40)-16 80 ptos.

111.- Samuel Beneyto 37-(47)-5-24-26-33 125 ptos.

125.- Ignacio Baltasar 1-33-31-35-41-(51) 141 ptos.

146.- Álvaro Alonso 18-50-21-39-51-(54) 153 ptos.

147.- Jordi Lladó 51-52-23-24-(62)-53 202 ptos.