Una pancarta marcaba el Centro Insular de Deportes en el último partido de la fase de ascenso a la división de Honor frente al Soto del Real. Junto a las de aliento y ánimos para culminar el objetivo se podía leer “Gracias por todo, Yure”. Una despedida anticipada y que Yurena Suarez Hernández, Yure, ya había comunicado a sus compañeras, amigas y directiva. Un adiós que deja un hueco que no se va a poder llenar. ¡¡¡Hasta siempre Yurena!!!

A punto de cumplir 32 años, la canterana ha dedicado toda su vida al Preconte Telde. Un club del que solo salió un año para probar en el fútbol once y al que regresó mas convencida de sus gustos por el Fútbol Sala. Una modalidad que siempre le enganchó y de la que promete seguir vinculado “Que deje las canchas no significa que me vaya. Quiero seguir vinculado a esta modalidad y al Preconte en particular. Sin embargo, mis metas ahora son otras”

Llegó con catorce años y muchos son sus logros. Ser una de las fijas en las alineaciones se convirtió en algo normal ya desde temprana edad, con unas veteranas que la arroparon en todo momento. Habitual en las convocatorias con la Selección Canaria tiene como techo deportivo cuatro títulos de la Segunda División y dos ascensos a la elite en donde se desenvolvía como pez en el agua.

“Son muchas las alegrías y buenos momentos los que me llevó. Si me pongo a pensarlo me echo a llorar. ¿Tristezas?, pocas. Solo las que se producían al no culminar los objetivos y que me hacían más fuerte” La propia Yurena analizaba sus mejores recuerdos deportivos “Mi primer gol con el Telde en primera división contra el Bimilenari, o el año de uno de los ascensos, en el que además marque en el partido definitivo me los quedó para mí” en cuanto a los que no quiere volver a pensar decía “Solo de las lesiones guardo malos recuerdos. Esas que me apartaban de poder entrenar y estar a pie de pista realizando lo que más me gustaba”

Aun así, con lo que se queda es con las personas y los momentos vividos con ellas “Tengo amigas para toda la vida. Llevo aquí desde los 14 años y he crecido más como persona que como jugadora. He conocido gente con un saber estar impresionante y de las que he aprendido mucho. Me han aportado a mi vida y soy quien soy en parte gracias toda esa gente que me ha acompañado en este camino. Preconte Telde es mi familia”

Cuestionada por su salida y esas nuevas metas, afirmaba “las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, y aunque aun me veo capacitada para hacerles frente, ellas necesitan mis minutos para ser el referente del Fútbol Sala canario en la elite. No me cabe duda que será este año cuando ellas logren lo que a mí se ha resistido estas dos últimas campañas” y añadía “Además, entre otras de mis metas esta el ser madre y puede que ya vaya siendo hora de realizarlo”

A pesar de que la junta directiva no ha tirado la toalla y está realizando todas las gestiones necesarias para que siga siendo una pieza importante en el nuevo proyecto, Yurena ya se ha despedido de las canchas. Su promesa: seguir vinculada al club donde se la necesite.

¡¡¡Gracias flamenquita por todos esos años; por todos esos goles; por tu eterna sonrisa; por tu profesionalidad; por tu compañerismo y todo lo que has aportado al club!!!