El Club de Ajedrez La Aldea convoca la XXXV edición del Memorial de Ajedrez José Hernández Hernández " JOSEÍTO", lunes, miércoles y viernes del 18 al 30 de agosto.

Inscripciones abiertas en el Club de Ajedrez La Aldea, mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o teléfono: 661670793.

Como ya es tradicional, se trata de un Suizo a seis rondas, con ritmo de juego de una hora a finihs Se espera la participación de una treintena de jugadores de todas las edades, desde veteranos hasta niños-as de corta edad, que son el futuro del ajedrez aldeano.

Todas las rondas comenzarán a las 20:00 horas. Se entregarán premios y trofeos a los cinco primeros clasificados de la General y de los campeones y subcampeones de Sub 16, Sub 14, Sub 12, primer Sub 10 y veterano más destacado.

Además, coincidiendo con la entrega de trofeos de este Torneo, se entregarán las certificaciones a los participantes del Curso de Monitores de Ajedrez organizado por la Federación Insular de Gran Canaria en octubre de 2016..

Este torneo lleva, con ésta, 35 ediciones recordando a uno de los pioneros del ajedrez en la Aldea José Hernández Hernández, Joseíto el fotógrafo, gran aficionado al ajedrez.

Patrocinado por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, y Motorauto León Toyota La Aldea, figurará como director, Pedro Álamo García. La Organización corre a cargo del Club de Ajedrez La Aldea.