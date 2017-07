Tras una temporada en blanco por cuestiones personales David Cigala Hidalgo regresa a los terrenos de juego para formar parte del nuevo proyecto de la UD Lanzarote de cara a la temporada 2017/2018. A sus 33 años este polivalente futbolista cuenta con una dilatada trayectoria en la tercera división canaria; Gáldar, Castillo, Guía, Teror y Arucas han sido los equipos que han podido disfrutar de este noble jugador aruquense, que afronta ahora una nueva etapa en un club con un ambicioso proyecto que ansía regresar a la categoría de bronce del fútbol nacional.

Antes de marchar a la isla de los volcanes hemos podido mantener una entrevista con Cigala, en la que hemos podido conocer, entre otras cosas, sus sensaciones de cara a su regreso a los terrenos de juego.

Bueno David, tras un año en blanco otra vez a darle patadas al balón. Poco pensábamos que ya no regresarías a los terrenos de juego.

Pues sí, ni yo mismo pensaba que iba a volver. Pero por circunstancias de la vida al final fiché por la UD Lanzarote y bueno, otro añito más en tercera.

¿Con qué sensaciones?

A la hora de jugar, con ganas, con ilusión. El Lanzarote tiene un proyecto para estar arriba y eso ilusiona. es bonito luchar por aspiraciones.. Pero también es distinto, porque me voy con un cambio de vida. Es una mezcla de todo, pero bueno, poco a poco. Es verdad que la oferta del Lanzarote me va a ayuda a tirar para adelante. Pero bueno, por lo pronto con ganas.

En cuanto a la temporada pasada debo reconocer que esperaba tu vuelta al césped en el mercado de invierno, sobretodo para intentar ayudar a un Arucas que finalmente no logró la permanencia. ¿No te animaste a volver?.

Sinceramente pensé en volver, pero tenía otras cosas en mente y si quería volver al Arucas tenia que hacerlo siendo consciente de lo que estaba haciendo y responsable. Si me comprometía a volver tenía que dejar otras cosas y no podía hacerlo.

Bueno, y dejas ahora el Arucas, con el que estás haciendo la primera parte de la pretemporada, para ya pronto incorporarte a la UD Lanzarote, un proyecto ambicioso y con un técnico que conoces. ¿Qué más nos puedes contar?

El proyecto es aspirar a lo máximo. El Lanzarote quiere estar en 2ª B y ha hecho buenos fichajes para conseguirlo. En cuanto a Maxi, no lo que tenido nunca como entrenador, si lo conozco y me han hablado bien de él. No creo que vaya a haber ningún tipo de problema.

¿Qué puede aportar David Cigala a la Ud Lanzarote?

Bueno, la verdad es que no me gusta hablar de mi. Prefiero esperar y dejar que los demás opinen después. Pero bueno, trabajo, trabajo y trabajo. Y con 33 años, creo que algo de experiencia también.

¿Cuántos años crees que te quedan de fútbol?

(Risas) Pues mira, si el año pasado decidí dejarlo y ahora me salió esto, si yo quiero y me lo propongo puedo estar un par de temporadas más.