El exdelantero de Las Palmas Atlético, Hércules, Arandina o Badajoz, entre otros equipos, recala en el club rojinegro con el objetivo de ser uno de los referentes en la faceta ofensiva

Con apenas una semana de preparación sobre sus espaldas, la plantilla y directiva del Unión Viera afronta una larga y maratoniana pretemporada cerrando, eso sí, uno de los fichajes más importantes de este periodo estival, dado el pedigrí del delantero Jefté Betancor, quien se convertirá en uno de los referentes en la vanguardia rojinegra.

Tras cerrarse el capítulo de renovaciones, el club parece haber dado también carpetazo a la parcela de contrataciones con esta operación, que sin duda será uno de los principales reclamos de la categoría Preferente en esta campaña 2017-18.

Con 24 años y 1,86 metros, Jefté presume de un currículum deportivo más que notable, tras defender la camiseta de equipos como el Hércules, Onteniente (Ontiyent), Tenerife B, Eldense, Badajoz, Las Palmas Atlético y Arandina, entre otros.

“Fue una operación rápida. El director deportivo Francisco J. Trujillo se enteró de que estaba libre y me contactó. No fue difícil tomar la decisión porque ya he estado en esta casa y volver al equipo del barrio, con la estructura y comodidad que ofrece, junto con la posibilidad de disputar un ascenso, pues qué mejor oportunidad”, explicó.

A su juicio, “este club tiene mucho significado en mi vida. A nivel individual espero aportar goles, pero especialmente trabajo ya que lo importante no es lo individual, sino obviamente lo colectivo, que el equipo funcione y gane”, subrayó.

En cuanto a la enorme competencia que se ha despertado en torno a la Preferente, Jefté reconoció que “se ha puesto muy atractiva, con rivales que se han reforzado bastante bien. Creo que podemos ser aspirantes, si todos aportamos nuestro granito de arena esta temporada”.