Roberto Llamas no seguirá al frente del primer equipo del Preconte Telde. El técnico leones cierra dos temporadas de mucho éxito en la cadena del conjunto grancanario con dos título de liga, un juego fabuloso y registrando sus mejores guarismos. En cuanto a la plantilla, Yurena, que deja el Futbol Sala en activo, y Paulita, que se marcha a jugar en la primera división con el Roldan son las primeras bajas comunicadas.

“Han sido dos temporadas maravillosas que me han servido para corroborar algo que ya sabía: la grandeza del Fútbol Sala femenino y la profesionalidad del Preconte Telde” comentaba Roberto Llamas en el momento de su despedida “Me marcho dejando buenos momentos, grandes amigos y amigas y habiendo disfrutado de esta maravillosa profesión que es la de ser entrenador de Fútbol Sala. Me quedo con la pena de no haber dejado al Preconte Telde donde debe estar siempre, la primera división” también añadía “Son muchas las personas que debería nombrar en este momento para agradecérselos y no quiero dejar a nadie atrás. Esta familia es muy grande y todos aportan mucho. Por ello lo extiendo diciendo ¡Gracias Preconte!” el técnico finalizaba diciendo “Toca cerrar esta etapa de mi vida y emprender una nueva en el Doctoral FS. Seré el primero apoyando al club teldense en su lucha por conseguir sus objetivos”

La junta directiva del Preconte Telde anunciará en los próximos días la constitución del nuevo cuerpo técnico que comenzará a trabajar el 17 de agosto y cuyo inicio de temporada será el 30 de septiembre.