COLEFCanarias, ACAGEDE, FCAFD de la ULPGC, ACEGC y PSOE debaten sobre la posible inclusión de Videojuegos competitivos en la Ley Canaria del Deporte

El PSOE considera un desacierto la inclusión de los videojuegos competitivos en la Ley Canaria del Deporte

Ayer lunes día 14 de Agosto ha tenido lugar en la sede de COLEFC y ACAGEDE una reunión entre representantes de ambos colectivos, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULPGC y de la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria, con la portavoz de Deportes del PSOE en el Parlamento, Nayra Alemán.

La reunión comenzó con una breve exposición de cada representante sobre el posicionamiento de su entidad sobre la posible inclusión de las competiciones de videojuegos dentro de la Ley Canaria del Deporte (LCD). El COLEFCanarias inició la reunión a través de sus representantes Javier Frugoni y Guillermo Gil, quiénes dieron la visión más técnica al asunto, haciendo hincapié en la necesidad de regular esta actividad pero dentro de su marco correspondiente.

Además recordaron a la Parlamentaria del PSOE que el COLEFC lleva más de 9 años trabajando en varios borradores, por un lado para una actualización de la LCD y por otro para instar al Gobierno a crear la Ley de Regulación de las Profesiones del Deporte en Canarias o incluir ésta dentro de la actualización de la LCD. Borradores que en varios casos han sido a petición de la propia Dirección General de Deportes pero que se han quedado en simples documentos de consulta. Además y dando una visión desde el área de la docencia, comentaban el descontrol que supondría en los jóvenes y adolescentes el uso de esta “herramienta” dentro del horario lectivo, tal y como pretende el Gobierno.

Prosiguió Manuel Campos como representante de la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria, quien puso sobre la mesa la visión más deportiva. Claramente se oponen a que esta actividad de ocio se incluya como deporte en la Ley, no entienden el simil que el Gobierno pretende hacer ver a la sociedad entre la práctica deportiva de jóvenes entrenando en las canchas, por ejemplo, a que éstos mismo pasen horas sentados frente a una pantalla. Recordaba la labor que vienen haciendo desde hace años sobre la promoción y fomento del deporte base en los barrios, y la contradicción que supondría dar cabida a esta actividad en la LCD.

Pedro Ojeda como representante de la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión Deportiva, transmitió el punto de vista de su Directiva desde la Gestión Deportiva puramente dicha. Le preocupa que se esté dando importancia desde el Gobierno a la inclusión de esta actividad, teniendo en cuenta las necesidades latentes en Canarias en cuanto a infraestructuras deportivas óptimas, programas públicos de actividad física, intrusismo profesional, ... Consideran que el Gobierno tiene la llave para transformar la sociedad Canaria y esta

transformación puede ser a mejor, con unas políticas deportivas sustentadas en la coherencia y encaminadas a cubrir unas necesidades obvias que sufre este sociedad, o a muchísimo peor, considerando los videojuegos competitivos “Deporte”

En último lugar Roberto Ojeda como representante de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria defendió la visión más académica “el profesorado de la facultad de CAFD no está de acuerdo con que se considere deporte una actividad puramente sedentaria y que nada tiene de componente motor” Ojeda transmitió que la Facultad hará público su posicionamiento en Septiembre y que éste contará con el 95% del profesorado a favor de la No Inclusión de los Videojuegos Competitivos en la ley. Además pone sobre la mesa una solución bastante lógica, tramitar la regulación de estas competiciones electrónicas a través de la Plataforma Canarias Cultura en Red, por ejemplo.

Nayra Alemán quien intervino en varias de las exposiciones dejó clara desde el principio la postura del Grupo Socialista; Desde su punto de vista, “ya no se trata de una cuestión política, ni social, .... Simplemente es una cuestión de sentido común que puede traer consecuencias nefastas para la salud de la población en un futuro no muy lejano” La Parlamentaria coincidió con Nueva Canarias en que esto es algo que se debe decidir en el Parlamento y salvo que el resto de agrupaciones políticas no se basen en cuestiones puramente coherentes y lógicas, esta votación se declinará hacia el NO a la inclusión de los videojuegos competitivos en la LCD.

De esta reunión también se extrajeron 2 claras CONCLUSIONES comunes a todos los presentes:

1. Están a favor de la regulación de las competiciones de videojuegos, en un ámbito acorde a su naturaleza digital

2. No se trata de un problema de categorización, sino que se podría convertir en un verdadero problema de salud pública a corto y medio plazo.

Ésta es la segunda reunión de representantes de diferentes colectivos del ámbito de la actividad física y el deporte con LOS grupos políticos para debatir sobre la Inclusión de los Videojuegos competitivos en la Ley Canaria del Deporte. Ya se tuvo la primera reunión con Nueva Canarias el pasado 04 de Agosto, se espera poder seguir teniendo encuentros con los demás grupos políticos en próximas fechas.