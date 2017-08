Marina Benete se convierte en el primer refuerzo del Preconte Telde de cara a un nuevo intento de asalto a la elite.

La jugadora catalana conoce sobradamente la categoría y cuenta con experiencia internacional tras su paso por la liga italiana. Habitual en la selección catalana en sus diferentes categorías, ahora quiere llevar a su nuevo equipo a dar el salto que le falta para colocarlo donde debe estar.

“Para mí es un sueño fichar por el Preconte Telde. Es un club que siempre me ha gustado y voy a luchar por un objetivo definido. Lo afronto con muchas ganas” Fueron las primeras palabras de la nueva incorporación grancanaria. Y añadía “Me he enfrentado muchas veces a ellas. Recuerdo principalmente mis años en el Espluges y el respeto que le teníamos. Ahora soy una más de este gran proyecto y espero llevarlo a buen puerto”

Comenzó desde escolares a jugar en esta modalidad influenciada por su padre, Benete, un jugador de renombre en otros tiempos. Con diez años llegó a la disciplina del Castelldefells y con catorce dio el salto al Espluges. Alternó la categoría cadete con el sénior y demostró su valía. Tras un fugaz paso por el Español, de fútbol once, volvió a la modalidad de sala. “Era muy lento y aunque sean noventa minutos, casi no se toca balón” comentaba la catalana del cambio.

Sus mejores años llegaron con el Rubí. Una temporada para enmarcar. En lo deportivo, lograron el ascenso con un equipo que era más una familia. Su paso por la liga italiana no fue de buenos recuerdos. Dio el salto internacional y mostró saber competir. Sin embargo, las condiciones para las deportistas de elite en el país trasalpino eran muy diferentes a las de España, a lo que se añadió que la convivencia no fue del todo buena.

Con la selección catalana fue campeona de España Sub-17 en el 2011. Un hito que no se ha prodigado mucho en su federación y que aun recuerdan la derrota sufrida por Canarias en la final celebrada en Sanlúcar de Barrameda.

Autodidacta en su faceta inicial como jugadora, no ha dudado en asistir a todos los clinic para mejorar su papel en la cancha. Se siente especialmente agradecida por todo lo que aprendió en el último de ellos, una exhibición de tecnificación de pivotes dirigido por Fernandao. Para los que no la conocen se define como “una jugadora veloz y de ataque. Me gusta el uno contra uno y tratar de definir. Todo ello sin dejar de ser disciplinada en los sistemas marcados y de jugar siempre en equipo”

Para Marina este fichaje supone mucho y lo afirmaba diciendo “el Fútbol Sala me está dando una nueva oportunidad de volver a vivir mi sueño de ser deportista. Mi padre aun llora viéndonos jugar y para mi es una gran satisfacción poder hacerlo”

Preconte Telde continúa configurando la plantilla de la nueva temporada en la que la categoría se muestra más fuerte de temporadas anteriores. Además, el conjunto teldense cuenta con sus dos títulos de campeón de las últimas campañas y que lo convierten en el rival a batir.