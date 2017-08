El futbolista aldeano Agoney Mario Goody Montesdeoca (1992) se ha convertido recientemente en nuevo jugador del Lynx Fc, equipo que actualmente milita en la primera división de Gibraltar y en la Rock Cup.

Agoney Godoy comenzó a jugar al fútbol en la UD San Nicolás, desde donde se incorporó a la cadena de filiales de la UD Las Palmas, llegando incluso a jugar en Las Palmas Atlético en tercera división. A pesar de su juventud cuenta con una dilatada carrera como futbolista, habiendo militado entre otros en el Telde, Guía, Huraćan y San Gregorio. Ahora, a sus 24 años, este media-punta que suele ocupar la banda izquierda en ataque, afronta una nueva etapa en su trayectoria deportiva. La Primera División de Gibraltar​ es una liga de fútbol semi-profesional organizada por la Asociación de Fútbol de Gibraltar (GFA) desde 1985 y el nivel y el nivel superior del sistema de ligas de fútbol de Gibraltar. Inicialmente estaba integrada por ocho equipos, pero la cantidad fue creciendo a lo largo de los años. En 1909 la liga se dividió en dos categorías, creándose la Segunda Division. En la temporada 2016-17 la Primera División se disputó entre diez equipos.

Una vez formalizado su fichaje en el conjunto gibraltareño por una temporada, el futbolista grancanario declaró: 'estoy muy contento por la oportunidad que se me ha dado, con mucha ilusión y muchas ganas de lograr el objetivo de meternos en Europa y dar lo mejor de mi para el equipo. Quiero dar las gracias a Boro y a Gustavo, que me han ayudado mucho en mi nueva etapa futbolística. También doy las gracias a mi familia, a mi novia y a mis amigos, que siempre me han apoyado. Estoy muy contento de pertenecer al Lynx FC'.