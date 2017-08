Isaac Hernández Mayor, Isaac, será el nuevo preparador físico del Preconte Telde. Licenciado en educación física por la universidad de las Palmas lleva muchos años trabajando con clubes, siendo las categorías inferiores de la UD Las Palmas el último de ellos. Isaac tiene el reto de ponerlas nuevamente como motos y que lleguen al tramo final de la temporada, donde se cuece todo, en el mejor estado.

Entrenador personal de profesión, tiene en la actividad física mucho más que un trabajo “siempre me he sentido atraído por el deporte y encamine mi vida para poder transmitir esos valores” comentaba Isaac. En relación a su llegada al Preconte decía “Entrenar grupos tiene un aliciente extra y más cuando se tienen que cumplir metas y trabajar para ellas a lo largo de una temporada. La idea de entrenar al Preconte me atrajo bastante. Se cumplían todos los ingredientes. Un club serio con unas metas definidas y un historial muy grande en la modalidad de Fútbol Sala femenino. Solo podía decir que gracias por querer contar conmigo para su proyecto”

Isaac ya ha comenzado la puesta a punto del proyecto del ascenso de categoría.