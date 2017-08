El Becerril se impuso a domicilio al Arucas en el arranque liguero 2017/2018, con goles de Flaco y Kike, en un partido con escasas oportunidades de gol, con dominio alterno y en el que los guienses aprovecharon sus ocasiones; la primera al filo de la media hora del primer tiempo, tras un córner que botó Rayco, para un posterior testarazo de Cristo que tras el rechace de Varela Flaco empujó al fondo de la red. Y la segunda, ya en el tiempo de prolongación del segundo periodo, tras un error de pase de un defensor local a su guardameta, que aprovechó Kike para sentenciar el encuentro.

El partido no tuvo un dominador claro. El conjunto local no encontró su juego en la parcela ancha; la acumulación de jugadores del equipo visitante impidió a los aruquenses asumir el control en el centro del campo, lo que le dificultó gestionar sus acciones ofensivas. El balón llegaba a las áreas, pero las defensas arropaban bien a sus respectivos porteros. No hubo apenas ocasiones claras de gol; la única de la primera parte, minutos antes del primer gol, con un centro de Chucky al segundo palo y un posterior remate de Lionel que Varela acertó a desviar a córner.

La tónica del partido no varió tras el descanso. Rayco tuvo el segundo a los dos minutos del segundo periodo, con un remate de falta desde al frontal que se estrelló en el travesaño de Varela. Le costó reaccionar a un Arucas que tuvo sus mejores momentos en el tramo final del partido; primero, superada la media hora, con un disparo de Chus desde el interior del área al lateral de la red y posteriormente, ya en los minutos finales, primero con una buena acción de ataque colectivo que culmino Chus dentro del área con un centro que no encontró rematador, y después con un remate alto de Santi tras recoger un balón suelto dentro del área visitante. Y cuando el partido agonizaba, el ex- agaetense Kike aprovechó un mal pase al meta local para recuperar el esférico y tras sortear a Varela empujarlo al fondo de la portería, estableciendo así el 0-2 con el que poco después acabó el encuentro.

La ficha del partido

ARUCAS CF. Varela, Pablo (Raúl, 74'), Ayala, Cabrera, Santi, Jorge (Gago, 67'), Iván (Moisés, 46'), Ivi (Vitolo, 61'), Brian Santana, Chus y Rubén Pulido.

CD BECERRIL. Aitor, Yoné, Justine, Imo, Cristo, Eliezer, Rayco (Cristian, 80'), Lionel, Chucky (Isaich, 85'), Alexander (Aythami, 87') y Flaco (Kike, 57').

ÁRBITRO. Diego Soriano Alemán (Deleg. Sureste), auxiliado por Héctor Suárez Morales y Adrián Anzola Pérez. Amonestó a los jugadores locales Cabrera, Brian Santana, Iván y Moisés, así como a los visitantes Cristo, Eliezer, Lionel, Flaco y Kike).

GOLES. 0-1 (30') Flaco. 0-2 (90+3) Kike

INCIDENCIAS. Encuentro correspondiente a la 1ª jornada de liga de la Regional Preferente de Las Palmas, disputado este pasado viernes en el estadio municipal Antonio Afonso Moreno 'Tonono' ante unos 150 espectadores.