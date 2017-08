Este miércoles se celebró en la Alameda de La Aldea la 6ª y última Ronda del tradicional Torneo de Ajedrez que se celebra cada año con motivo de la Fiestas Patronales de La Aldea.

Con los resultados de hoy se confirma la victoria del fuerte jugador de Guía José Luis Rodríguez Melián tras su victoria ante Braulio Alemán Sosa de hoy, terminando imbatido y con el total de los puntos: 6 de 6 partidas.

Subcampeón y con sólo una derrota ante José Luis fue el rumano Bogdan Alexandru Costache, con 5 puntos. El Tercer Clasificado fue Ancor Besana Ramírez con 4,5 puntos.4º clasificado S. Tomás Ramírez García y 5º clasificado José M. Sosa Sosa.

RESULTADOS DE LA 6ª RONDA:

CLASIFICACIÓN

RELACIÓN DE PREMIADOS:

GENERAL:

1º.- JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MELIÁN 100 € Y TROFEO

2º.- BOGDAN ALEXANDRU COSTACHE 80 € Y TROFEO

3º.- ANCOR BESANA RAMÍREZ 50 € Y TROFEO

4º.- S. TOMÁS RAMÍREZ GARCÍA 40 €

5º.- JOSÉ MANUEL SOSA SOSA 30 €

CATEGORÍAS ESCOLARES:

1º SUB 18.- ALBERTO ESPINO JIMÉNEZ 15 € Y TROFEO

2º SUB 18.- ARAMIS SARMIENTO DÍAZ 10 €

1º SUB 16.- MARCOS MIGUEL SÁNCHEZ ANTONIO 20 € Y TROFEO

1º SUB 12.- JOSÉ MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ 15 € Y TROFEO

2º SUB 12.- SERGIO DÁMASO GUERRA 10 €

1º SUB 10.- KIRIAN PERDOMO OJEDA 10 € Y TROFEO

2º SUB 10.- JAVIER ARMAS RAMÍREZ 10 €

3º SUB 10.- LUCÍA DÁMASO GUERRA 10 €

Se decidió entregar dos premios más a la Categoría sub 10, por ser la más numerosa, con 7 participantes.

Al resto de menores, y a los que no consiguieron Trofeo se les obsequió con una medalla.

Al acto de Clausura asistieron el Sr. Alcalde Tomás Pérez Jiménez, y las Concejalas Naira Navarro Hernández, concejala de Obras, Medio Ambiente y Medios de Comunicación y Yasmina Llarena Mendoza, titular de Festejos y Juventud, que con el Alcalde se encargaron de entregar los Premios y Trofeos a los ganadores, junto al Presidente y Vicepresidente del Club, Eduardo Campos y Francisco del Toro. Actuó como maestro de ceremonias el Director del Torneo Pedro Álamo García.

También fueron entregados los Trofeos a los tres primeros Clasificados de la Competición Federada por Equipos de Tercera Categoría Grupo Montajes Eléctricos Juan Reyes: 1º AV Los Llanillos, 2º Dámaso y 3º CP La Ladera, así como a los ganadores del XVII Memorial dª Gloria de la Nuez García: Primer sub 12 José M. Ojeda Hernández, 3er clasificado Bernardo del Toro González, Subcampeón Eduardo Campos de la Nuez y Campeón Ancor Besana Ramírez.

El Concejal de Deportes Ricardo León estuvo presente durante las partidas, teniendo que ausentarse por su labor en el Concurso Cultural que tenía lugar en el Anfiteatro.

Se tuvo de nuevo un especial RECUERDO para con dos jugadores habituales de este Torneo, el Vocal del Club Isidro Sosa Sosa y el entusiasta jugador Andrés Llarena Hernández, ambos ausentes por enfermedad, y a los que se les deseó una pronta recuperación.

Al término de la Clausura tuvo lugar una Convivencia en la que participaron jugadores, Directivos del Club, familiares, etc.