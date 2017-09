El Teror sumó su segunda victoria consecutiva tras imponerse por la mínima al Balos en un partido en el que los sureños merecieron cuanto menos el empate. Un solitario gol de Fernando al filo del minuto diez otorgó la victoria al conjunto de Héctor Nuez.

La primera parte fue de total dominio visitante. Los pupilos de Naranjo salieron más 'enchufados' y desde los primeros compases pusieron cerco al área local. Temi, el delantero más incisivo de los visitantes pudo marcar en el segundo minuto, pudo marcar tras un centro al segundo palo desde la lateral del aŕea, pero el delantero sureño picó de cabeza en exceso un balón que se marchó por encima del travesaño.

Tras unos primeros ocho minutos de agobio visitante el conjunto local se adelantó en el marcador en su primera y casi única llegada al área sureña en la primera parte. Un gol obra de Fernando al cabecear a la red desde la fronal del área chica un balón rechazado por la zaga sureña tras un centro al marco de Kike.

Tras el gol la tónica del partido no varió. El conjunto sureño siguió atacando una y otra vez el área local, ante un rival que contenía con orden las embestidas visitantes y que apenas merodeaba el área de Kike. Rebasada la media hora, tras una combinación con Joel dentro del área, Julio buscó el gol con un remate que no causó excesivos problemas al arquero local Ayoze.

En su segunda llegada al área sureña, ya en el penúltimo minuto de la primera mitad, tas un mal despeje de un jugador visitante, Rayco intentó sorprender desde el 'balcón' de la frontal, pero su volea se fue excesivamente alta.

La tónica del partido varió en la segunda mitad. Los cambios y modificaciones de Héctor Nuez dieron otro aire al equipo local, lo que permitió ver un segundo periodo muy dinámico, con los dos conjuntos llegando a las área y creando ocasiones. Así, a los dos minutos, una acción personal de Temi dentro del área, zafándose de dos contrarios, permitió al delantero sureño rematar de cerca a portería, pero Ayoze acertó a detener el esférico. Y en la réplica local, dos minutos más tarde, Borja Benitez remató alto en el interior del aŕea, tras un servicio de Fernando desde la línea de fondo.

El partido era un 'toma y daca' constante. El balón merodeaba con frecuencia las área y cada ataque de un equipo era respondido rápidamente por el otro con otra 'embestida'. Superado el primer cuarto de hora pudo llegar el segundo para los locales, pero el disparo de Rayco desde la frontal se estrelló en el travesaño visitante. También pudo empatar el Balos a poco más de diez minutos para el final, con un centro de Carlitos desde el lateral para un posterior remate de Temi en el corazón del área, que se marchó ligeramente desviado.

El conjunto visitante lo intentó hasta el final y generó situaciones de peligro en el área rival, pero no pudo superar a un conjunto local que también tuvo opciones de gol y que se llevó finalmente los tres puntos.

La opinión de los técnicos

Héctor Nuez (UD Teror): 'Partido un poco trabajo, creo que con resultado injusto. Creo que el Balos hoy ha merecido mucho más, mínimo un empate. La primera parte ha sido completamente de ellos, si nos vamos al descanso con 0-2 no pasa nada. En la segunda parte estuvimos un poquito mejor y creo que pudimos marcar algún gol más en una contra, pero creo que hoy el Balos se va de aquí con cero puntos, algo muy injusto hoy aquí en Teror'.

Naranjo (UD Balos): 'Creo que hoy el equipo ha merecido un poquito más, pero no hemos tenido suerte de cara al gol. El Teror solo nos tiró una vez en la primera parte y nos metió un gol por un fallo nuestro. Nosotros hemos tenido nuestras opciones, pero no las metimos. La verdad, un poco triste por los chicos, que se han dejado todo lo que tienen, pero bueno, esto es fútbol, hay días que la pelota no quiere entrar y hoy nos ha tocado a nosotros. Pero bueno, creo que este es el camino'

La ficha del partido

UD TEROR. Ayoze, Jaime, Ismael, Chendo, Hernández, Joaquin (Rubén, 46'), Adrián (Jorge, 46'), Borja Rodríguez, Borja Benítez, Fernando y Rayco (Kilian, 78')

UD BALOS. Kike, Carlos Adrián, Carlitos, Oscar (Dani, 73') Borja, Nau, Cándido (Mora, 56'), Juanele, Temi, Joel y Julio

ÁRBITRO. Marcos Suárez Hernández (Las Palmas), auxiliado por Francisco Arencibia Medina y Aridane Hernández Sosa. Amonestó a los jugadores locales Adrián, Hernández y Rayco, así como a los visitantes Borja, Cándido y Mora.

GOL: 1-0 (9') Fernando

INCIDENCIAS. Encuentro correspondiente a la 2ª jornada de liga de la Regional Preferente de Las Palmas, disputado este pasado viernes en el estadio municipal El Pino ante unos 120 de espectadores. Noche fresquita y algo lluviosa.