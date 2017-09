Cinco años después de la disputa de su última edición, el torneo de la U.D. Barrial regresó a la agenda de partidos de verano. Se materializó así uno de los principales retos que se planteó el comité deportivo, cuando asumió las riendas del club como era la recuperación del Trofeo Barrial, con la participación de equipos de muy buen nivel futbolístico en sus categorías, volviendo de esta manera a poner a Barrial en el mapa del fútbol veraniego y recuperando una auténtica seña de identidad de nuestra localidad y de nuestra ciudad. Los equipos que participaron el C.D. Bañaderos, Ojos de Garza, C.D. Saucillo y U.D. Barrial dieron rienda suelta al calendario de pretemporada que se recupera de esta forma, por tanto, un torneo que gozó de gran solera y que hasta que dejó de celebrarse, se habían disputado XLI ediciones.

Los enfrentamientos fueron muy vistosos y donde el C.D. Bañaderos se llevó el torneo con una actuación muy meritoria practicando un buen fútbol con jugadores de contrastada calidad. La final la jugaron frente a la U.D. Barrial, un encuentro que comenzaba con dominio y buen trato del balón por parte del equipo visitante donde apenas daba opciones al equipo anfitrión, este dominio le sirvió para conseguir el primer gol tras una falta lanzada dentro del área desde el medio campo que Alex Falcón controla y se gira con la permisibilidad de la defensa, batiendo por bajo a Gerardo que nada pudo hacer por evitar el gol. A partir de aquí el dominio del juego lo tendría el Bañaderos, pero poco a poco el Barrial se iría sacudiendo el dominio cambiando el signo de encuentro, el Barrial a partir del minuto 30 consiguió meter a su adversario en su parcela con entradas por las bandas y dispuso de oportunidades en balón que se paseó por la portería así como varias faltas en la frontal del área que el portero visitante paró con acierto, y así se llegó al descanso con la victoria por la mínima 0-1.

En la segunda parte se efectuaron los cambios por ambos equipos y el panorama varió un poco, se notaba el mayor rodaje el Bañaderos ante un Barrial combativo que no perdió nunca la cara al partido, tal es así que en minuto 20 pudo llegar el empate en una falta lateral lanzada por Diego, que le llegaba a Pablo dentro del área libre de marca que no pudo rematar lo que ya se cantaba como gol. El juego era alterno aunque el Barrial ponía algo de ilusión para conseguir la igualada con varias incursiones de Abdul por banda derecha que crearon cierto peligro, pero a falta de 5 minutos otra falta lanzada al área y en el área pequeña estaba el ariete libre de marca para cabecear al fondo de la portería consiguiendo el 0-2. Pero el Barrial no se rindió en estos últimos minutos y siguió buscando el gol que no llegó por falta de puntería, ya que otra internada por banda derecha con centro al área fue rematada por Diego y el rechace le llega a Rubén en el área de meta, que con el portero batido no llega a materializar el gol enviándolo por encima del larguero en un ocasión manifiesta de gol y así se llegaría al final del partido con un justo vencedor el C.D. Bañaderos.

En el encuentro para el tercer y cuarto puesto lo ganaría el Ojos de Garza en un partido muy igualado que acabó con victoria de 3-2 frente al C.D Saucillo.

Resumen del Torneo XLII U.D. Barrial

Fase Preliminar disputada el miércoles 30 de Agosto

C.D. Saucillo 1 C.D. Bañaderos 5

U.D. Barrial 3 Ojos de Garza 1

FINAL DEL TORNEO disputado el 1 de Septiembre

3º y 4º Puesto

C.D. Saucillo 2 Ojos de Garza 3

Final

U.D. Barrial 0 C.D. Bañaderos 2