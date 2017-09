El conjunto rojinegro se mantiene en primera posición de la preferente por un gol de diferencia, imbatido y sin goles en contra hasta la tercera jornada

El delantero Sandro Armas se coloca como pichichi de la categoría con cuatro dianas, tras marcarle una más ante el Victoria (2-0)

En un partido de dos velocidades y realidades, el Unión Viera sumó su tercer triunfo de la temporada ante el Real Club Victoria (2-0), lo que le permite mantenerse una semana más como líder de la Preferente, merced a los goles de Sandro Armas y Kevin Pérez.

Con un gol de diferencia con respecto al Tamaraceite (+9 para los rojinegros y +8 para su rival), la plantilla dirigida por Ángel Luis Camacho presume así de contar no solo con el pichichi de la categoría, Armas (4 goles) sino también del zamora, encarnado en este caso en la figura de Pablo Cubas, quien no ha recibido gol alguno en estas tres jornadas (El Becerril es el otro equipo que no ha visto su portería batida, pero solo ha disputado dos partidos).

No fue un encuentro sencillo para el Unión Viera, que pese al favoritismo otorgado sobre el papel, se topó con un correoso contrincante que, lejos de diluirse con el paso de los minutos, se mostró disciplinado y firme en la retaguardia, aunque tuviera que depositar gran parte de sus opciones en los disparos de larga distancia.

Con esa panorámica, los de Ciudad Alta comenzaron imponiendo su dominio, al menos de manera territorial, ya que el guion del choque comenzó con similares sufrimientos al que vivieron en el Cruce de Arinaga la semana anterior (0-1 ante el Doramas).

Tras dos laxos intentos de Armas en los primeros compases, el extremo Navas intentó sorprender desde el flanco derecho con un disparo en el minuto 16 que terminó marchándose ligeramente por encima del larguero.

Posteriormente, el atacante del Club Victoria, Elea, intentaría plantarse ante el portero local, pero la defensa vierista abortó la ocasión a pocos metros de la frontal del área.

No era un partido anestesiante, pero tampoco dinámico. Se producían ocasiones, pero aún timoratas en ambas áreas. Hasta que en el minuto 22, un córner botado desde la derecha permitió a Armas rematar a bocajarro, rebotando previamente en un defensa antes de besar las mallas (1-0). No era el gol más estético, pero sí decisivo para cambiar la hoja de ruta del encuentro.

Con dos incómodas derrotas en su expediente inicial, el conjunto dirigido por Orlando Sánchez no quería anclarse en el sótano de la clasificación con un nuevo resultado negativo, pese al pedigrí de su rival. Por ello, adelantó líneas, tampoco de una manera radical, pero eso sí, incrementando el ritmo y exprimiendo al máximo su juego vertical.

Una cabalgada de Guillermo Octavio en el 38’ posibilitó al venezolano inquietar al meta visitante con un buen cañonazo cruzado, que sin embargo se fue por encima de la portería. Dos minutos después sería Álvaro el que pondría en más de un aprieto al Victoria, pero el cancerbero Edu estuvo más que acertado a la hora de abortar la jugada.

En la reanudación, llegaría la ocasión de Barrios. El capitán vierista, aún convaleciente de sus problemas de rodilla, tuvo un óptimo retorno, aunque el partido se le hizo largo a nivel físico. Tras una espectacular ruleta ‘zidanesca’ tuvo en sus botas la posibilidad de firmar el 2-0, pero su remate no encontró portería.

Ese honor le correspondió, finalmente, a un oportunísimo Kevin Pérez. El contención, reciclado este año como lateral derecho, supo aprovechar una de sus numerosas incursiones a la trinchera rival para sellar su primer gol de la temporada en el minuto 54.

Con esas coordenadas, el entrenador Orlando Sánchez apuró todos sus cartuchos, dando la oportunidad tanto a Manu, Jhony y Cristian para intentar equilibrar la balanza.

Un lanzamiento de Samu desde cuarenta metros, que casi se cuela por el palo izquierdo, fue una de las primeras consecuencias. Luego, Tana en el 74’ lo intentaría también de larga distancia. Pero no tenía profundidad el Victoria para erosionar la retaguardia local.

Con unos descafeinados rescoldos en ambas porterías concluyó el encuentro. Resultado balsámico para el Viera, que se consolida en la cima con 9 puntos, mientras que su rival y vecino continúa sin sumar punto alguno en un arranque de competición en el que posiblemente ha merecido algo más.

FICHA TÉCNICA

Unión Viera: Pablo Cubas; Kevin Pérez, Xiraxi, Sergio Pérez, Elvis (Ramón, min. 85), Guillermo (Soto, min. 70), Navas (Ale García, min. 74), Julio Báez, Sandro (Fernando, min. 65), Barrios y Álvaro. Entrenador: Ángel Luis Camacho.

Real Club Victoria: Edu; Ismael, Magro, Samu, Tana, Dani, Carlos (Jhony, min. 59), Agustín (Manu, min. 62), Elea (Cristian, min. 59), Brian y Doramas. Entrenador: Orlando Sánchez.

Goles: 1-0, min. 22: Sandro Armas, de cabeza; 2-0, min. 54: Kevin Pérez.

Árbitro: Ricardo García Rodríguez (Gáldar). Asistido por los auxiliares Javier Bolaños Santana y Adrián José Marrero Montesdeoca. Amonestaron al local Guillermo Octavio (min. 55) y a los visitantes Elea (52’), Agustín (55’) y Doramas (55’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la categoría Preferente, disputado en el Alfonso Silva ante unos 150 espectadores. Noche fresca en el recinto del Barranco La Ballena.