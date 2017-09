En la noche del pasado jueves, 07-09-17, se disputaba el partido de la primera categoría regional, grupo1, correspondiente a la primera jornada de Liga de la temporada 2017-18, entre la UD. Atalaya y la UD. Moya, en una noche agradable para los 150 aficionados que se acercaron a presenciar este encuentro.

Partido típico de comienzos de liga, con dos equipos recién terminada la pretemporada y que se veían mermados por la falta de jugadores que no pudieron jugar por no salir a tiempo su ficha, a pesar de que estaban recogidas dentro del programa federativo que las regula, pero que por un fallo del sistema, no se podían imprimir, a pesar de estar casi todo el día intentándose.

En lo concerniente al partido, decir que fue bajo el espectáculo futbolístico, con dos equipos algo desorientados que jugaban a lo que saliera, sin terminar de coger ninguno el mando del partido.

El Moya comenzaba con tímidas jugadas de ataque que llegaban hasta la portería de Alejandro que no tenía problemas para atajarlas mientras el Atalaya llegaba poco al área contraria pero con más peligro y ahí es donde aparecía la figura del meta visitante, Gabriel , que fue el artífice de que los locales no se adelantaran con tres paradas de gran mérito en esta primera parte.

El primer gol llegaba en el minuto 35 tras un centro de Saúl que Nacho remataba impecablemente de cabeza al fondo de las mallas. Este gol dejaba tocado a los pupilos de José González, que se encontraban con un resultado del que nadie lo esperaba porque era en una jugada en la que se durmieron y el Moya llegó con mucha facilidad. Cinco minutos más tarde Isaac intentaba de libre directo aumentar la ventaja pero su potente disparo se le iba rozando el larguero.

En la segunda parte se vio al equipo local con más voluntad y con mucha ilusión por conseguir el empate y a punto estuvo de conseguirlo Guti en el minuto 57 en una bonita jugada de toda la delantera y le llegaba el esférico en el segundo palo, pero se le iba el disparo al lateral de la portería, con el consiguiente cabreo del jugador que no se lo creía.

Y las cosas del fútbol, del posible empate a un tanto por parte de Guti, nos vamos en la jugada siguiente, al 0-2 de Nacho que lo conseguía en jugada personal. Tras este gol, el Moya se dedicaba a conservar el excelente resultado cosechado y el Atalaya se vuelca sobre la portería visitante, y en una contra en el minuto 20, el Colegiado decretaba la pena máxima a favor del Moya, que pudo matar el partido en esta acción, pero Saúl lo lanzaba fuera.

Esta jugada hizo crecer aún más a los jugadores locales que pusieron cerco a la meta visitante en busca de reducir distancia, ya que todavía faltaban 25 minutos de juego y se creía en la remontada. Oportunidades crearon para conseguirlo pero ahí estaba Gabriel, que daba un recital de buena suerte, ya que hasta en cuatro ocasiones se cantaba el gol local y en la misma línea de meta, de todas las formas posibles, por alto, por bajo, de puños, revolviéndose en el suelo etc., lograba que no se perforara su meta, por lo que las oportunidades de Guti, en un par de ocasiones, Julián, Peña, desde lejos de Libre directo y Narest so se materializaron.

ALINEACIONES:

UD ATALAYA: Alejandro, Robaina, Rubén, Mendoza, Nelson, Peña, José (Narest, min.46), Diego, Julián, Aitor (Pepe, min.60) y Guti. Entrenador: José González.

MOYA: Gabriel, Alberto, Raul (José, min.89), Josué (Ayoze, min.50), Gustavo, Isaac, Saúl, Ramos (Tomi, min.70), Nacho, Erik y Ubay (Luismi, min. 89)

ARBITRO: Álvaro Melián Cernuda, auxiliado en las bandas por Aythami Reyes y Ancor Ramírez Gil, pertenecientes al Colegio Central de Las Palmas. Amonestó a los jugadores locales Alejandro, Rubén, Nelson y Guti y a los visitantes Raúl, Alberto, Saúl y Ubay.

GOLES: 0-1 min. 35, Nacho.- 0-2 min.60, Nacho.