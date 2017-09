“Rayo”Cristian Calderín – Borja Santana, obtienen y por quinta vez consecutiva una nueva victoria en la Copa Volkswagen Golf – FRIGO, donde ni una merma física fue impedimento para bajar el ritmo. Declaraciones de Cristian: ”Todo perfecto, ya sacando de donde no hay. La lesión del hombro que era lo que me preocupaba, solo me molestó en la primera pasada ya después ni lo noté”

El segundo lugar era para Kilian Moreno – Nisamar Moreno, un equipo que ha crecido a marchas forzadas, y la mejora cada vez se hace más palpable en sus tiempos que así lo delatan. En esta ocasión sin problemas destacables con su montura, a excepción de una pequeña picada en un manguito que no pasaba a males mayores, del resto todo salía como estaba en el guión.

A continuación se clasificaba Omar Santana – Guayarmina Suárez, que volvían a la competición después de un parón de bastante tiempo. Donde eso hacía mella en su casillero de puntos. A pesar de que su vehículo se comportaba perfectamente, Omar no se encontró cómodo en el transcurso de la carrera y también achacaba la falta de preparación de la prueba. Aun así tiene su vista puesta en la siguiente cita para desquitarse de ese mal sabor de boca.

Adrian García – Pedro Peñate se clasificaban en cuarta plaza, donde varios factores intervinieron no muy positivamente en la jornada de carreras. Por un lado la rotura del escape y por otro un cansancio físico por motivos laborales. Aun así sale refortalecido en cuanto a puntos para la lucha del tercer puesto absoluto de la copa. Y por detrás de este equipo se posicionaban Juan Reyes – Felisa Espinosa que iniciaban el día con mal pie. En la manga de entrenamiento sufrían un ligero vuelco sin apenas consecuencias, salvo el del retraso del slalom. Y ya metidos en el ecuador de la prueba, unos problemas de caja de cambios. Ambos contratiempos no era obtáculo para que este equipo llevara su vehículo hasta la línea de meta y moralmente con ganas para la siguiente cita.

Destacar las ausencias de Gustavo Hernández por motivos familiares y la de Gari González por contratiempos con su vehículo.