El entrenador del Unión Viera rehúye a la idea de que la Preferente se esté derivando a un mano a mano entre su equipo y el Tamaraceite: “Hay equipos como el San Antonio o el Maspalomas que pueden estar ahí”

A su juicio, “debemos tener paciencia y humildad; hasta la jornada 15 o 20 no se podrá definir quién puede ser candidato o no porque esta temporada está siendo muy competitiva”

Pese al liderato cosechado en estas tres primeras jornadas, el técnico del Unión Viera, Ángel Luis Camacho, rehúye a los elogios y a todo tipo de etiquetas de favoritismo, ahora que muchos colocan al plantel rojinegro como al Tamaraceite como favoritos al ascenso a Tercera: “Hay que ser pacientes y humildes. Hay otros equipos como el San Antonio o el Maspalomas que pueden estar ahí”, esgrimió.

Después del triunfo ante el RC Victoria, solo los de Ciudad Alta y su rival recién ascendido de categoría copan la clasificación con 9 puntos, separados por un único gol de diferencia que beneficia, en este caso, al equipo vierista. En cualquier caso, para el entrenador de Buenavista del Norte, “el hecho que nos puedan dar de favoritos no significa que nos lo vayan a poner fácil. Es más, los rivales nos lo están poniendo muy difícil al estar especialmente motivados por enfrentarse a nosotros. Debemos seguir en la misma línea, siendo conscientes de que va a ser un camino largo”, explicó.

Por otro lado, Camacho elogió la labor defensiva de su plantel: “Quienes nos conocen saben que éste es un equipo que intenta jugar, pero la labor atrás está siendo importantísima. No se han recibido goles aún y, creo que serán pocos los partidos en los que nos quedemos sin meter alguna, pero es clave ese equilibrio. Tenemos que ser humildes en todo momento”.

“Hay que esperar hasta la jornada 15 ó 20 para ver qué equipos pueden estar allí arriba en la clasificación, y no sería la primera vez que se puedan colar equipos más o menos ‘desconocidos’ que puedan dar la sorpresa. Estamos obligados a estar ahí, pero no me decantaría por alguien ni descartaría a nadie aún”, insistió el estratega rojinegro, como antesala al duelo previsto este viernes ante el Teror a las 20:30 horas en la Villa Mariana.