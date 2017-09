Encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga de la primera regional entre la U. D. Barrial y el U. Viera “B”, ante unos 150 espectadores para presenciar un bonito encuentro de poder a poder. Ambos equipos llegaban a esta jornada con tres puntos en su haber, tras haber ganado en la primera jornada a sus rivales, el Barrial ganaba al Goleta por 2-3 y el Viera vencía en su campo al Acodetti por 1-0.

El Barrial se presentaba ante su afición con ganas de agradar y realizar un buen encuentro para sumar los puntos en juego, enfrente tenía a un rival joven, surtido de la base de dicho equipo y con una media de edad de 23 años. El encuentro comenzó con dominio territorial por parte de los capitalinos en cuanto a la posesión del balón que le duró unos 22 minutos, lo que provocó un desgaste en los locales al no tener el balón y perderlo con facilidad, aunque dicho dominio no se tradujo en oportunidades de gol ya que el cancerbero local Gerardo, no tuvo que intervenir para evitar peligro en su portería, a partir de este minuto el equipo local fue tomando el pulso al partido y llegó en varias aproximaciones a la portería visitante, una de ellas en una buena oportunidad de Toni, en una internada por la derecha y su disparo fue rechazado por un jugador local cuando iba en dirección a gol, poco después se lanza un córner a la derecha del marco visitante y el balón se pasea por la portería capitalina sin encontrar un rematador y así se llegaría al descanso con el resultado inicial de 0-0.

La segunda parte cambia con los cambios introducidos por ambos equipos, el equipo local tiene más presencia en ataque aunque la defensa del Viera estuvo muy contundente para evitar el acercamientos a su portería, ya el dominio no correspondía al equipo visitante y el equilibrio era la tónica dominante, quizás pequeños errores dieron posibilidad en la contra al Viera. Pero una jugada que pudo cambiar el partido en el minuto 30, fue un pase de Dani sobre Kevin en banda derecha que tras controlar se adentra en el área y ante la salida del portero envía el cuero por encima del travesaño, esta jugada pudo ser el 1-0 local que hubiese cambiado mucho las cosas. Pero cuando ya parecía que el marcador no se iba a mover y los dos equipos daban por bueno el empate a 0, en el minuto 39, llegaba la sorpresa en una jugada donde faltó algo de presión en campo visitante y un pase al hueco habilitó al atacante del Viera para batir a Gerardo que salía a tapar el disparo. Este gol supuso un golpe fuerte para los locales, que lejos de amilanarse se volcó a por su rival en busca del empate y tuvo un dominio total en los nueve minutos con el alargue que cercó la portería visitante y contando con dos oportunidades manifiestas de gol, la primera de ellas en el minuto 42, tras una falta lanzada por Dani que habilita a Abdul, para encarar al portero pero su disparo lo rechaza que en una buena intervención envíando el balón a córner y en el minuto 45, córner lanzado a la izquierda de la portería, Pablo cabecea y cuando ya se cantaba el gol, es sacado por un rival en la raya de gol.

Al final, el resultado más justo debió ser el empate ya que el portero local, apenas intervino y las oportunidades más claras de gol correspondieron al equipo local que no tuvo suerte cara a la portería, pero en el fútbol mandan los goles y el único que hubo fue el marcado por el equipo visitante que le daba los tres puntos en juego, a pesar de ello el equipo local plantó cara y mostró buenas maneras para ir mejorando partido a partido y confiar en sus posibilidades.

Declaraciones a la finalización del partido del técnico vierista Dani Delgado.