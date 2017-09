Akos Harnisch: “Este equipo puede dar mucho más”

Akos Harnisch, uno de los fichajes del Gran Canaria Fútbol Sala esta temporada ofreció su visión pasado ya más de un mes de su llegada a Gran Canaria. El internacional húngaro que se encuentra concentrado ante dos compromisos internacionales, y que no podrá jugar las dos primeras jornadas de liga, quiso ofrecer su visión tras el primer partido ante Levante UD.

Tras fichar por el Gran Canaria, llegaste hace más de mes y medio a la isla. Tras la pretemporada y hasta ahora, ¿Cómo te has sentido en la isla?

Me he sentido muy bien a pesar de que estar en las Islas Canarias es como estar en otro mundo para mi. El sitio es precioso y hay muy buen tiempo, y todo ha sido muy fácil gracias al grupo humano que compone el equipo.

En el club mucho ha cambiado desde el pasado año, llegando muchos jugadores nuevos entre los que estás. ¿Cómo ves este hecho?, ¿Qué opinas sobre la plantilla?

Esta temporada va a ser difícil porque como tu comentas ha habido muchos cambios en cuanto a jugadores. Si bien, creo que hay muy buena plantilla que simplemente necesita acoplarse para ofrecer un buen rendimiento. En cuanto a lo personal, opino que el grupo es fantástico. Desde el primer momento, a pesar de la barrera del idioma, me han tratado todos muy bien y me siento muy agusto con ellos.

¿Hay algún jugador de la plantilla que te sorprendiera en esta pretemporada?

Todos tienen una gran calidad. Algunos son jugadores consagrados, y otros a pesar de ser jóvenes tienen hambre y ganas por tener minutos lo cual es importante. Si tuviera que destacar a uno diría que Yeray. Es un hombre muy grande, del que no te esperas que con lo alto que es le pegue tan bien con ambas piernas.

Hablando ya de la selección, ¿cómo te encuentras en estos partidos internacionales con tu país, Hungría?

Estamos entrenando duro estas semanas porque nos jugamos mucho en estos dos partidos. El día 26 jugamos el segundo y si todo sale bien, estaremos clasificados para el europeo.

¿Cómo fue ese primer partido ante Polonia?

El partido fue muy difícil y un poco frustrante. Ganamos 2-1, pero tuvimos muchas más oportunidades las cuales no aprovechamos. Ahora viajamos nosotros a Polonia y esperamos poder crear y materializar esas oportunidades.

Volviendo a tu equipo, el Gran Canaria, ¿tuviste la oportunidad de ver el primer partido ante Levante UD?

Sí, he tenido la oportunidad de ver el partido. Estoy triste por la derrota, me gustaría estar con mis compañeros porque en estos momentos es cuando más grupo hay que hacer. Se que es una situación puntual y que este equipo puede dar mucho más.

¿Qué crees que pasó en ese primer partido?

No quiero hacer juicios que no me corresponden pues aun es muy pronto. El equipo se está adaptando, y tras entrenar muchos días con ellos se que podemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos ese partido. Necesitamos un poco más de tiempo para ver el nivel real de este equipo.

¿Qué crees que podrás ofrecer cuando vuelvas al equipo?

Tengo muchas ganas de comenzar a jugar. No quiero poner el listón alto ni bajo. Voy a dar el máximo de mi mismo, con eso creo que será suficiente. Quiero ser importante para el equipo y poner al equipo y a la isla lo más arriba posible en la clasificación.

¿Motiva jugar en la mejor liga del mundo?

Para mi es un reto muy grande, por el que he fichado en Gran Canaria. Quiero saber de qué soy capaz jugando ante los mejores jugadores a nivel mundial.

¿Qué le dirías a la afición?

Me gustaría que no se rindieran tras esta derrota. Es la jornada 1, quedan 29 donde debemos dar el máximo y por supuesto, hay tiempo de mejorar mucho. Estoy seguro que tanto mis compañeros como yo daremos lo máximo para que así sea. Me gustaría disfrutar muchas victorias con los aficionados, pero también me gustaría que nos apoyaran en los momentos difíciles, porque esos momentos llegan para todos los equipos.