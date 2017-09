El delantero del conjunto rojinegro se convirtió en la figura del pasado duelo liguero tras firmar un hat-trick

Junto con Sandro Armas (4) y Fernando (3), el delantero formado en la UD Las Palmas y el Mallorca es uno de los máximos realizadores del equipo

El caudal ofensivo del Unión Viera sigue sin decrecer, tras sumarse en la última jornada el acierto de Álvaro Rodríguez, delantero formado en la cadena de filiales de la UD Las Palmas y el Mallorca. Pese a ser uno de los últimos en llegar al equipo en este periodo estival, el ariete rojinegro se suma a la tabla de máximos goleadores de la Preferente tras firmar un hat trick frente al Teror (1-5).

Y eso que el conjunto capitalino ya presume de pólvora con jugadores como Sandro Armas (4 dianas), Fernando Naranjo (3) o Jefté Betancor (2). En la plantilla dirigida por Ángel Luis Camacho continúa creciendo la artillería con el paso de las jornadas, pese a que el propio Álvaro evita personalizar los méritos.

“Lo que importa es lo que haga el equipo, y en este último partido ha sabido reaccionar ante un rival complicado. No estábamos en casa, sino en un campo complejo con un equipo veteranillo y con jugadores conocidos”, agregó.

A su juicio, “hicimos un buen encuentro. Pese a que ellos (Teror) comenzó marcando primero, supimos desarrollar nuestro juego y remontar. Tenemos que saber responder a situaciones así, con resultado adverso demostrar que podemos darle la vuelta al partido”, manifestó.

A título personal, el también exfutbolista del Villa de Santa Brígida reconoció que “tengo confianza en que voy a rendir bien. Los goles ayudan anímicamente, pero me fijo en el trabajo colectivo. Esto no ha hecho más que empezar, hay que seguir así, pero con 12 puntos no se gana ninguna liga. Yo me quedo con el ya clásico partido a partido, y luego veremos hasta dónde llegamos”.