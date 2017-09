El Villa de Santa Brígida intentará este domingo enderezar su rumbo tras un titubeante comienzo liguero en el que la escuadra satauteña, actualmente en la penúltima plaza, solo ha sumado tres de los primeros doce puntos disputados. Y es que tras tres derrotas consecutivas, incluida la de este pasado miércoles en Geneto en la ida de la Copa Federación, el conjunto de Israel Quintana tendrá que afrontar otra dura reválida en su feudo, esta vez frente a un Ibarra octavo clasificado con nueve puntos, aunque con un partido más.

Buen partido también en la isla de los volcanes, donde un Lanzarote que viniendo de menos a más se ha colocado en la quinta plaza, se mide a un Tenerife B aún invicto y segundo clasificado en la tabla.

Difícil papeleta para el Unión Puerto, único equipo que aún no conoce la victoria y que ocupa el último lugar en la tabla clasificatoria. El conjunto de Michel Brito lo intentará en su feudo ante un rival que llega a la isla de la maxorata como equipo revelación del grupo, Las Palmas C. Y es que el filial amarillo aún no sabe lo que es perder en su primera participación en la competición nacional, habiendo sumado cuatro triunfos y dos empates en las seis primeras jornadas disputadas, siendo además el segundo máximo realizador del grupo.

A expensas de cambios de última hora, así están repartidos por el fin de semana los diez partidos que componen la 7ª jornada liguera, en la que descansa El Cotillo:

Sábado 23

16:00 Las Zocas - Los Llanos - JUANITO MARRERO

Árbitro: Óscar Sánchez Arias

16:30 Santa Úrsula - Mensajero - ARGELIO TABARES

Árbitro: Marta Huerta de Aza

Domingo 24

12:00 Santa Brígida - Ibarra - LOS OLIVOS

Árbitro: José Cupeiro Pérez

12:00 AU Güimar - Pan. Pulido SM - TASAGAYA

Árbitro: Jhovanny Ossa Hernández

12:00 US Yaiza - Buzanada - YAIZA

Árbitro: Aitor Ramírez Ramos

12:00 Lanzarote - Tenerife B - CD LANZAROTE

Árbitro: Héctor Bouzas Laconti

12:00 Estrella - Haría - LAS PALMITAS

Árbitro: Javier Cardona Rodríguez

12:00 Tenisca - Vera - VIRGEN DE LAS NIEVES

Árbitro: Jorge Lópe Santos

12:00 Unión Puerto - Las Palmas C - LOS POZOS

Árbitro: Raúl Suárez Ramos

12:30 Marino - San Fernando - ANTONIO DOMINGUEZ

Árbitro: Yapci Acosta Pérez