Un solitario gol de Pablo Álvarez bastó para la primera victoria local del Villa de Santa Brígida, en un partido en el que los locales dominaron más y gozaron de buenas ocasiones para lograr una mayor ventaja. El Ibarra apenas inquietó al guardameta satatueño, aunque se estiró más en la segunda mitad y pudo incluso empatar en el tiempo de prolongación.

El Villa llevó el peso del partido en el primer periodo, ante un rival que decidió esperar en su parcela para buscar opciones de contragolpe. Sin embargo las mejores ocasiones de los primeros cuarenta y cinco minutos fueron para los locales; la primera, a los seis minutos, con un buen disparo de Godoy desde el 'balcón' del área, al que respondió el meta tinerfeño Adrián con una buena intervención rechazando el esférico. Conforme pasaban los minutos la presencia satauteña en la parcela tinerfeña iba en aumento.

Así, superado el ecuador de este primer acto y tras un saque de esquina, Aythami buscó el gol 'peinando' un balón que no encontró por poco el marco tinerfeño. Y la tercera opción de gol de los locales, la más clara, un remate alto de Fabio desde la frontal del aŕea chica tras una buena acción personal de Chus por banda. Por su parte, en esta primera parte el Ibarra apenas llevó peligro al área local. Una falta de Iray desde la frontal, ligeramente desviada y una melé dentro del área local, que tras varios remates y rechaces acabó con el balón en las manos de Ioné, fueron las opciones más claras de gol de los tinerfeños en los primeros cuarenta y cinco minutos.

La segunda parte comenzó con más igualdad en el juego. Choco avisó a los cuatro minutos tras un balón en largo que el media punta local agarró en la frontal, para posteriormente volear desviado nada más pisar el área. Respondió Sandro poco después para los visitantes tras un centro desde el lateral del área, pero el disparo del tinerfeño desde el interior del área se fue a córner tras estrellarse en el cuerpo de un defensor local.

Con el partido igualado el técnico local movió su banquillo y dio entrada a Edu Bolaños y a Pablo Álvarez, buscando refrescar el ataque de su equipo. Cambios que surtieron los efectos deseados, ya que superado el ecuador de esta segunda parte, en un ataque local, Edu recibió el esférico dentro del área y buscó el gol con un 'enrroscado' remate que Adrián acertó a desviar a córner en una 'felina' intervención. Y tras el saque de esquina Pablo no perdonó con su volea, alojando el balón en el fondo de la portería tinerfeña.

El Ibarra reaccionó tras el gol y buscó el empate. Juanra pudo marcar minutos después tras recibir el esférico dentro del área, pero el tinerfeño estuvo lento en el control de balón y la zaga local acertó a despejar. En los últimos minutos ambos conjuntos pudieron marcar; Matías tuvo el empate tras un centro de Mendy, pero su testarazo fue desviado en boca de gol por la zaga local. Y en la siguiente acción de contra, Choco se escapó por banda y sirvió al área un balón que Adrián rechazó ante Edu, para que posteriormente Juanma rematase fuera por poco con el meta ya batido.

La ficha del partido

UD VILLA DE SANTA BRÍGIDA. Ioné, Óscar, Ángelo, Cone, Aythami, Godoy, Juanma, Choco, Chus (Edu Bolaños, 58'), Nico (Bryan, 80') y Fabio (Pablo Álvarez, 58')

UD IBARRA. Adrián, Tarife (Ayoub, 86'), Juanra, Toledo,Mendy, Coly, Juanmi, Sandro, Matías, Iray y Carballo (Marcos, 74')

ÁRBITRO: José Cupeiro Pérez (Las Palmas), auxiliado por Aythami Viera Reyes y Javier Santana Ramos. Amonestó a los jugadores locales Óscar, Cone y Pablo Álvarez, así como a los visitantes Juanmi, Iray, Carballo, Juanra y Toledo.

GOL. 1-0 (69') Pablo Álvarez

INCIDENCIAS. Encuentro correspondiente a la 7ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división, disputado este domingo en el municipal de Los Olivos ante unos ciento veinte espectadores. Mañana calurosa.

Fotografías José Carmelo González