Después de su última prueba automovilística en el 56 Rallye Isla de Gran Canaria; vuelven de nuevo a la competición tras unos meses inactivo para volver hacer lo que a ellos más les gusta con motivo de la 37 edición del Rallye Villa de Teror.

Una nueva edición en la cual presenta tramos cronometrados ya conocidos por muchos aficionados como equipos participantes.

Toca el momento para Alejandro Martín y Nairobi Díaz enfundarse el mono y cascos para disputar con ilusión esta nueva cita compuesta por nueve tramos cronometrados a tres pasadas cada uno salvo el de “Caminito de Teror” que serán dos y la última especial; “Aguas de Teror” a una cerrando la jornada del rallye en la Plaza de Teror.

Una cita en la cual serán 262,09 kilómetros de especiales las que tengan que recorrer los del Volkswagen Lupo dividiéndose en : Tc1, Tc4 y Tc7 “Teror – San Isidro” de 6,41 kms con tres pasadas a las 09:20, 12:50 y 16:20. Le sigue el Tc2, Tc5 , Tc8 “Montegusano – Fagajesto” siendo el tramo más largo con 13,40 kms y tres pasadas a las 10:05, 13:35 y 17:05 horas. Le sucede el Tc3 y Tc6 “Caminito de Teror” a las 11:20 y 14:50 para finalizar el rallye Villa de Teror con la novena especial “Aguas de Teror” a las 18:10 de la tarde.

Una prueba puntuable para el Campeonato BP de Rallyes de Asfalto, entre otros, que como bien dice el propio piloto ; “se convierte en una cita en la cual hay que asistir no sólo por la belleza de los tramos, sino para seguir probando el coche”. Y continúa “Nuestro principal objetivo para este fin de semana será terminar el rallye ya que este año está siendo un tanto duro. He hecho algunos cambios importantes sobre todo en la dirección para contrarrestar el problema de los palieres, lo que me supone salir con mucha precaución en los primeros tramos.

Los tramos son preciosos, aunque por motivos de estudio no he podido reconocer los tramos con la cantidad de pasadas que me hubiera gustado; pero con muchas ganas afrontamos esta nueva prueba. Me gusta mucho este rallye por la especial Caminito de Teror al ser una especial mítica como rápido y muy técnico. Nuestra principal preocupación es la de acostumbrarme a la nueva dirección ya que cambiamos un volante entero y tengo que cambiar mi estilo de pilotaje. Pero esperamos divertirnos y disfrutar de este rallye, ya que aunque no nos jugamos nada, debido a la dura temporada en la cual el coche no nos ha dejado ir como queríamos; esperamos que a final de temporada la suerte cambie y se ponga de nuestra parte.

Tanto Nairobi como yo saldremos a disfrutar de un día de rallye y si pudiéramos terminar el rallye Villa de Teror, sería un resultado muy positivo con la trayectoria deportiva que llevamos este 2017”.