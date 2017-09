Con todas las ilusiones puestas en el 43 Rallye Isla Bonita, no fue suficiente para como culminaría la jornada del sábado tras el paso por el sexto tramo.

Una avería hizo que dira al traste todas las ilusiones y ganas con las que aterrizaba el equipo Quintino Motorsport en La Palma para disputar los 11 tramos cronometrados de los que se componía la prueba palmera.

Desde el inicio las cosas se ponían del revés para Miguel Ángel Quintino y Carlos García y no les dejarían hacer un buen rallye como ellos querrían. Pues cada tramo en el cual formaban parte tenían que luchar contra ellos mismos por recuperar posiciones. Algo lo cual hacía tiempo que no le pasaba a este binomio. “Las carreras son así” nos señalaba el propio piloto, cuando especial tras especial las cosas cada vez se ponían más cuesta arriba dificultándoles hacer un buen rallye de nuevo en esta isla y como consecuencia viéndose obligados al abandono.

Así lo comentaba el propio Miguel Ángel Quintino: “Una avería mecánica nos deja en la cuneta del Rallye Isla Bonita. Pensábamos salir en el rallye Villa de Teror, en la prueba de casa pero estamos muy apenados tanto Carlos como yo al ver que no podemos estar en esta carrera, tras no faltar a ninguna edición desde el año 2004 junto con nuestro equipo y familia. Una pena que nos entristece debido a la avería en La Palma y en la cual no hay tiempo para poder estar finalmente. Pedir disculpas a nuestros patrocinadores por no poder salir y tiempo que aprovecharemos para trabajar e intentar solucionar el problema lo antes posible para volver a disfrutar de las carreras”.