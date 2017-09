Preconte Telde inicia este sábado la temporada oficial en casa de La Concordia, 15:00, hora canaria, Pabellón Llagosta. Muchas sensaciones diversas en este comienzo con un equipo bastante renovado y nueva dirección técnica. El objetivo, luchar por intentar dar el paso que se viene resistiendo en las dos últimas campañas.

El rival catalán no es el más deseado y menos comenzar fuera de la isla. La Concordia ya es uno de los fijos en la categoría y busca seguir creciendo en lo deportivo. Para ello se ha reforzado con cuatro jugadoras del desaparecido Rubí, que no ha podido seguir en competición tras consumar su descenso. Quieren dar la mejor imagen ante su afición y demostrar que son un aspirante al ascenso de categoría.

En las filas grancanarias reina la incertidumbre del debut pero su técnico, Albi Campos, se muestra optimista. “Estoy contento de la pretemporada. Ha sido de mi agrado, aunque debo reconocer que algunas llegan un poco cargadas. Algo totalmente lógico” en referencia al encuentro el entrenador teldense era tajante “Sé que el rival ha tenido muchos refuerzos pero esa no es mi preocupación. Yo me fijo en que mis jugadoras lo hagan bien. Si sobre la cancha estamos a la altura de la plantilla que tengo, no le tengo miedo a nadie”

El conjunto isleño se desplazara hasta tierras catalanas en la mañana del sábado y tiene previsto regresar ese mismo día. El partido se podrá seguir en directo a través del twitter del club, @teldeportivo