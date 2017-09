“A falta de un mes, no he pensado aún en Europa”

El presidente y entrenador del Rocasa Gran Canaria hace un balance del equipo durante la tarde de ayer.

Tres Jornadas, tres victorias, analicemos los distintos encuentros del equipo

El primer partido contra el Godoy Maceira Balonmano Porriño, es el primer partido de la temporada, siempre empiezan más o menos nerviosas, marcamos la distancia, desde el comienzo del partido y la supimos mantener, donde las rotaciones de la segunda parte fueron de refresco y marcamos bastantes goles.

La sorpresa en Bidebieta, no se para quién, un partido que se nos dio bastante bien, controlándolo todo el tiempo, consiguiendo el resultado que esperábamos, ya que teníamos estudiado el partido y salió como pensábamos.

Contra el Base Villaverde, salíamos bastante relajadas, jugando al ritmo de ellas y no lo podemos permitir, los equipos tienen que jugar con un alto ritmo y no jugar al ritmo del rival y eso lo pagamos al principio de no meter goles, no podemos permitir que en quince minutos metamos tan sólo ocho goles. En la segunda parte salimos más enchufadas en defensa, tampoco mucho y logramos encarrilar el partido.

Objetivos en el juego defensivo y las nuevas incorporaciones

Pues seguimos trabajando en la posición defensiva, más de la mitad de los entrenamientos nos dedicamos a trabajar en ello, seguimos pensando que los partidos hay que ganarlos desde ese lugar, por lo que seguimos insistiendo en ello y sobre todo hacer cambios en los partidos para que estén las chicas más descansadas.

Las jugadoras nuevas (Slavica Schuster, Rafhaela Priolli, Manuela Pizzo, Carmen Toscano y Haridian Rodríguez) van adquiriendo el ritmo, son buenas defensoras, creemos que, de aquí al término de la temporada, el resultado obviamente será otro. Aunque las estadísticas dicen que estamos muy bien en ataque, insisto prefiero mejorar la defensa.

Octubre, mes de “rodamiento” a sólo un mes de la competición europea

Mes de rodamiento no, tenemos dos partidos complicados, el primero la próxima semana ante el Aula Valladolid, un partido complicado, por la cancha que es, de moral están muy bien y luego nos queda el partido del Hotel Gran Bilbao – Prosetecnisa Zuazo. Son partidos de alta competición.

Ahora mismo no pienso en la competición europea, aún mediante pasando las semanas no lo tengo en mente, ni siquiera como es el rival que nos ha tocado, el equipo holandés, Maedilon/VZV.