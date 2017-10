La primera sesión, celebrada el pasado jueves 28 en Tenerife y el viernes 29 en Gran Canaria, contó con federaciones que recibieron una formación sobre la “Organización de los procesos electorales en 2018”

La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, encabezada por José Francisco Pérez, ha iniciado, a través del contrao con la UTE Laboria Abogados y Asesores S.L.P.U. – Rubicón Asesores, unas jornadas de formación gratuitas dirigidas a todos los dirigentes de las federaciones canarias e insulares.

Las conferencias, que se realizarán en las dos provincias, tienen como principal objetivo mejorar la gestión administrativa de las entidades deportivas para que puedan atender con eficacia las nuevas exigencias legales en materia jurídica, económica, fiscal y laboral.

La primera sesión, celebrada el pasado jueves 28 en Tenerife y el viernes 29 en Gran Canaria, fue acogida con éxito por parte de las diferentes federaciones que abordaron la “Organización de los procesos electorales en 2018”.

En este sentido, el responsable autonómico, José Francisco Pérez, ha señalado que “uno de los objetivos de la Dirección General de Deportes es apostar por la formación en la gestión deportiva a través de este asesoramiento que es pionero en España. Este gobierno pretende seguir apoyando al deporte y a las federaciones no sólo por la vía económica también a través de las formaciones. Por eso, me gustaría que si consideran que se puede mejorar cualquier aspecto me lo hagan saber para trabajar inmediatamente en ello. “.

Por su parte, Eugenia Pérez Curbelo, abogada colegiada desde 1993, especialista en Derecho Deportivo y la responsable de impartir la formación, se ha dirigido a los asistentes afirmando que “será necesario organizar otras charlas y actividades porque el proceso electoral es complejo y suele generar muchas dudas y cuestiones controvertidas por eso, para poder resolverlas, se va a utilizar la plataforma Laycos, un sistema de dudas que permite disponer de una respuesta en un plazo corto de tiempo”

Esta formación, que son gratuitas para todas las federaciones, se seguirán desarrollando hasta el mes de diciembre. De esta forma, el próximo 19 y 20 de octubre se abordará el “Régimen disciplinario”; el 16 y 17 de noviembre una formación sobre “Las cuentas y obligaciones fiscales” y se finalizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre con la “Gestión de subvenciones”.