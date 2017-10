Acaymo fue uno de los jugadores que contribuyó al ascenso del Gran Canaria Fútbol Sala a la máxima categoría hace dos temporadas. Tras pasar el pasado curso a caballo entre Francia e Italia, Acaymo retornó este verano para disfrutar de la máxima categoría con el club de su vida. Tras un notable inicio de temporada, el jugador galdense nos cuenta cuáles son sus impresiones.

Buenas tardes Acaymo, ¿Cómo te encuentras en tu vuelta al equipo?

Buenas tardes. Me siento con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada con ilusión y entusiasmo ya que es el club donde he crecido como jugador. Es mi casa.

Te habrá sido muy fácil adaptarte, ¿Qué tal te han recibido tus compañeros?

En general la adaptación ha sido muy buena, mejor de lo que yo me esperaba. Mis compañeros me han recibido muy bien y el trato con ellos es muy bueno. En muy poco tiempo nos hemos entendido todos con mucha facilidad y hoy por hoy tenemos un gran grupo algo muy importante para lograr los objetivos.

La temporada pasada estuviste en dos ligas diferentes, la francesa y la italiana, ¿Qué tal fue la experiencia?

Son países y ligas muy diferentes entre sí. El nivel también es muy distinto. En la liga francesa se notaba existía quizás un nivel más bajo con respecto a España e Italia. Pero he de decir que disfrute mucho en ambas.

¿Se entiende de manera muy diferente el fútbol sala en estos países con respecto a España?

En Italia hay más exigencia táctica, el nivel es muy bueno, además de los jugadores italianos hay muchos jugadores extranjeros como brasileños, argentinos, españoles, croatas, etc. que le dan un toque de calidad adicional a la competición. En Francia la competición es más reciente y aún quedan muchas cosas por profesionalizar.

Poco a poco has ido ganando en minutos con el equipo, ¿Cómo estás viviendo esto?

Lo estoy viviendo con mucho entusiasmo y muchas ganas. Estoy dando lo máximo en cada entrenamiento para que el míster confíe en mi trabajo día a día.

El objetivo del Gran Canaria es la salvación, ¿Crees posible el conseguirlo?

Por supuesto que, si nos esforzamos y trabajamos cada día, es un objetivo que podemos conseguir. Está en nuestras manos. Creo que tenemos calidad y plantilla como para lograrlo.

¿Cómo es para un canterano poder defender los colores amarillos?

Como dije antes es el club donde me he formado como jugador y para mí es un orgullo defender estos colores que he llevado desde hace tantos años. Disfruto cada minuto.

¿Cómo ves ahora mismo el Fútbol Sala Canario?

Actualmente el futbol sala canario está un poco olvidado. Ya no hay tantos equipos como antes, por diversos motivos, entre otros la situación económica que ha hecho que el nivel haya bajado. Muchos clubes históricos no han podido continuar con su trayectoria.

El Gáldar Fútbol Sala, equipo de tu ciudad natal se ha convertido en filial directo del Gran Canaria Fútbol Sala, ¿Cómo has vivido esta noticia?

Para mí es una gran noticia y una alegría saber que el Gáldar Fútbol Sala vuelve a formar parte del Gran Canaria, y poder disfrutar de categorías nacionales en mi pueblo.