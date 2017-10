Preconte Telde abre la temporada oficial en el Centro Insular de Deportes midiéndose al Xaloc Alacant, sábado 19:00. El conjunto que entrena Albi Campos quiere enderezar el rumbo en la clasificación tras su tropiezo en la jornada inaugural y debe hacerlo ante un recién ascendido que goleo en su debut.

Las jugadoras grancanarias han trabajado bien durante la semana y solo Mónica Jorrin, Muni, es duda para el partido. Son conscientes del buen partido realizado a pesar de la derrota en Barcelona. No volver a repetir la primera parte les dará un plus a sus posibilidades de sacar adelante el choque.

Sin embargo no será fácil. Ascender de categoría da muchas fuerzas y ganar 8-1 las reafirma. Así vendrá el conjunto peninsular a Gran Canaria. Hay que unirle el desconocimiento que se tiene del mismo, tanto por su juego como por el potencial de su plantilla, por lo que hace que se le tenga mucho respeto.

Tras el último entrenamiento de la semana Judit Collado afirmaba “Nos inquieta no saber nada del Xaloc. Sabemos que tienen jugadoras con nombre y otras no tanto. También la buena imagen que dieron ante sus aficionados en el debut, siempre es difícil y mucho más hacerlo con un 1-8, pero no les tenemos miedo” y añadía “Dependemos de nosotras. Estamos trabajando duro y bien. Si salen las cosas como en los entrenamientos podremos dar más de una alegría a la afición”

La directiva recuerda a sus aficionados la necesidad de retirar las invitaciones gratuitas en taquilla que ha sido posible gracias a la empresa Entrées.com. El partido se podrá seguir en directo a través del twitter oficial del club, @teldeportivo