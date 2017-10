Partido disputado la noche del viernes a las 21,00 horas en el campo de la Mayordomía en Las Palmas ante unos 70 espectadores, con un tiempo agradable para la práctica del fútbol en un partido que tuvo dos caras, la primera parte correspondió al equipo local que marcó un gol y pudo marcar alguno más, teniendo la posesión de balón ante un rival que apenas inquietó la portería defendida por Heriberto, donde el portero visitante detuvo un penalti en el minuto 8 de partido y realizó paradas de mérito para evitar algún que otro gol. La segunda parte cambió el dominio de juego ya que lo controló el equipo visitante, creando oportunidades y mereciendo al menos el empate.

En la primera parte, el equipo local se hace con el domino de juego y el Barrial no tiene balón, lo cual les pone nerviosos realizando faltas en las inmediaciones del área que por suerte son lanzadas fuera del marco, en el minuto 8, llega la primera jugada de peligro, en un balón interior de Iván al hueco que es aprovechado por Nau para controlar dentro del área y regatear a Joel, quién le derriba, decretando el colegiado penalti. El mismo jugador Nau lanza el penalti y Joel lo para adivinando la dirección del esférico, en el minuto 14, una entrada de Sergio es amonestado con tarjeta amarilla, lo que obliga al entrenador a cambiarlo de posición para evitar su expulsión. Nau se convierte en el hombre más peligroso del ataque local y en defensa Fran y Germán imponen su autoridad y veteranía ante los atacantes visitantes, no dando apenas opciones a sus contrarios y el Barrial sólo se conformó con contras y algo blandos en la presión, por lo que no creaban ocasiones de gol. En el minuto 33, llega el 1-0 en un fuerte disparo desde fuera del área de Victor, que despeja en una buena parada Joel, pero el balón rebotado no es despejado por la defensa por indecisión y llegando desde atrás Iván que marca sin oposición en un error defensivo. El partido sigue con la misma tónica hasta el final de los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, el técnico visitante realiza tres cambios en el descanso que van a cambiar la actitud del equipo visitante, ya que arrincona prácticamente a su rival en el área, creando oportunidades y teniendo la posesión del balón. Aun así, el equipo local a la contra creaba cierto peligro, como la ocurrida en el minuto 51, donde Nau pudo ampliar el marcador, pero dicha iniciativa y dominio llegó a base de oportunidades para el Barrial, que pudo marcar en el minuto 60, cuando Salva se planta solo ante Heriberto y no logra marcar cuando ya se cantaba el gol, en el minuto 66, Gerardo no acierta a marcar de cabeza, quedando sólo tras un servicio de Dani, pero su disparo se fue por encima del marco. En el minuto 69, una buena jugada del Barrial que mereció el gol, pero no tuvo fortuna, ya que Toni mando el balón a la madera, recoge el balón Gerardo y lo vuelve a mandar al otro palo, el balón le llega a Salva que trata de introducirlo con el pecho en la portería, pero es sacado de la línea de gol por un defensor. Y llegó el empate a uno en el minuto 77, tras un error de la defensa local que es aprovechado por Dani para batir a Heriberto, tres minutos más tarde, tras una falta colgada al área, es rematada por Pablo a la red pero el colegiado a instancia de su asistente, anula el gol por posición dudosa que pudo significar el 1-2. Y llega el minuto 86 cuando ya de esperaba el empate, tras un error en el medio campo del equipo visitante, es aprovechado por Estiven para mandar un balón largo a la derecha, que es centrado y el balón da en la mano de un defensor, lo que considera el colegiado como penalti, que fue protestado. La responsabilidad estaba en el equipo local, y en los pies de Estiven que era el encargado de lanzarlo, el portero Joel adivina la dirección del disparo y llega a tocar el balón, pero se introdujo en la portería consiguiendo el definitivo 2-1. A partir de aquí el Barrial lo intentó hasta el final, dominando a su rival pero el marcador no se movería.

Como conclusión, cada equipo dominó un parte del encuentro y tuvieron sus oportunidades para ganar, por ello lo más lógico hubiera sido el empate, pero esto es fútbol y en este deporte mandan los goles y gana quien más marca y en esta ocasión tocó al equipo local.

FICHA TÉCNICA:

ACODETTI: Heriberto, Luis, Abraham, Fran, Germán, Isma, Víctor, Iván (Estivi, Min. 71), Nau, Maikel( Saulo, Min. 61) y Oscar (Carlos Ortega, Min. 77).

U.D. BARRIAL: Joel, Cristofer, Vitolo ( Isaac, Min. 46), Sergio ( Airan, Min. 46, Pablo, Kevin, Zeven, Toni, Gerardo, Marcos (Dani, Min. 46) y Salva (Adonay, Min. 83).

Goles: 1-0 Minuto 33, Iván, 1-1... Minuto 77 Dani, 2-1...Minuto 86.

Árbitro: Cristian González Socorro, auxiliado en las bandas por Francisco Arencibia Medina y Cristian Silva Lorenzo. Mostró tarjeta amarilla a los locales Iván, Saulo, Isma y Nauzet y a los visitantes Joel, Sergio, Dani y Salva. Anuló un gol en posición dudosa de fuera de juego a Pablo cuando el marcador era de 1-1 y el penalti fue protestado por los visitantes al entender que no hubo voluntariedad.