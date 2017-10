Un solitario gol de Edu Bolaños desde el punto fatídico decantó la balanza en favor del Villa de Santa Brígida frente al Vera, en un duelo en el que a los locales les faltó acierto para materializar las ocasiones creadas para lograr un mejor resultado, mientras que los visitantes carecieron de frescura en los últimos metros para generar situaciones claras de peligro en el área satauteña, sobretodo en la segunda parte, para no salir de vacío del feudo satauteño.

Tras unos primeros dinámicos diez minutos en los que el balón merodeó con frecuencia las áreas, llegó la jugada que supuso el tanto del triunfo local. Edu Bolaños fue derribado por Vizcaíno dentro del área y el colegiado decretó el punto fatídico, al tiempo que mostró la cartulina roja al tinerfeño por entender que era el último defensor. El propio Edu Bolaños transformó la pena máxima y colocó el 1-0 en el marcador.

Con estas circunstancias el conjunto tinerfeño intentó no perderle la cara al partido, intentando una y otra vez alcanzar el área de Fermín, con la consecuencia de soportar las peligrosas contras de los locales. Así, al filo del primer cuarto de hora, tras un 'robo' de balón en media cancha, Godoy habilitó en profundidad sobre Santi, que acompañado de Edu Bolaños ingresó en el área visitante y habilitó a su compañero para que éste alojase el balón en el fondo de la portería. Sin embargo, a instancias de su asistente, el colegiado invalidó el tanto por una más que rigurosa posición de fuera de juego de su autor.

Tras esto el partido continuó por los mismos derroteros, con un Villa que atacaba en oleadas y que tuvo en Edu Hernández al autor de las dos oportunidades más claras para ampliar la renta en el marcador, ambas abortadas por las buenas intervenciones del arquero tinerfeño Falero.

El guión del encuentro no varió tras el descanso, aunque el Vera pudo empatar en los primeros minutos tras un saque de esquina de Sergio Simón que cabeceó Néstor en el primer palo por encima del travesaño.

El Villa volvió a disponer de un para de buenas contras que no materializó con éxito, aunque también el Vera pudo empatar en los primeros minutos. Por su parte el conjunto local volvió a generar dos buenas acciones de contra que no logró materializar. Poco más tarde, tras la expulsión del satauteño Edu Hernández por doble amarilla, la situación se igualó y el partido se convirtió en un 'toma y daca' constante, con las defensas trabajando duro para abortar las intentonas del rival. Un intercambio de golpes que duraría hasta el final del partido, aunque las mejores ocasiones cayeron del bando local; sobretodo una de Santi, que tras un centro de Pablo Álvarez y un fallo en cadena de la zaga visitante recibió el esférico en la frontal del área chica y remató alto a la media vuelta, otra de Anthoni minutos más tarde, con un centro-chut desde el interior del área que Falero desvió in extremis cuando el balón ya se colaba, y otra de Ángelo tras un saque esquina, con un remate cruzado desde el segundo palo que no encontró por poco la portería tinerfeña.

El Vera apretó en en los últimos minutos buscando el gol de la igualada, pero el buen trabajo defensivo de los locales abortó los intentos de los visitantes, llegándose al final del partido con la apretada victoria satauteña.

La Ficha del Partido

UD VILLA DE SANTA BRÍGIDA: Fermín, Ángelo, Edu Hernández, Cone, Oscar González, Marrero, Godoy, Pablo Álvarez (Chus, 70'), Fabio, Santi (Brian, 80') y Edu Bolaños (Anthony, 58').

CD VERA: Falero, Fran (Tana, 26'), Eli, Jordan, Vizcaino, Alonso, Moi (Ramsés, 68'), Andrés, Denzel (Kitoti, 46'), Sergio Simón y Néstor.

ÁRBITRO: Miguel E. Hernández González (Las Palmas), auxiliador por Gabriel Brito Betancor y Luis González Corujo. Expulsó al jugador visitante Vizcaino (9') con roja directa y al local Edu Hernández (54') por doble amarilla. Amonestó a los visitantes Eli, Néstor, Sergio Simón y Ramsés, así como al local Anthony. También amonestó al técnico visitante Francis Díaz.

GOL: 1-0 (10') Edu Bolaños de penalti

INCIDENCIAS. Encuentro correspondiente a la 9ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división, disputado este domingo en el municipal de Los Olivos ante cerca de 150 espectadores.