El tinerfeño Eduado Alayón (Yamaha R1 – Motowatio Sur Tenerife) venció con autoridad las dos carreras en la máxima categoría del CCVMotoBoxes “Trofeo Cabildo de Gran Canaria”, poniendo al rojo vivo la lucha por un título que, sin embargo, fue a parar a manos del grancanario Jeremy Bernet (Honda CBR1000RR – Team Manolín), al que sólo le bastaban seis punto en alguna de las mangas.

Ningún guionista de Hollywood hubiera podido imaginar un final como el vivido ayer en el Circuito de Maspalomas. Alayón, segundo en el campeonato, llegaba al trazado grancanario pletórico de energía tras haber conseguido batir el récord en la anterior carrera. Su objetivo era ganar las dos mangas y esperar el fallo del piloto del Team Manolín, y a punto estuvo de lograrlo. El jovencísimo Bernet se presentaba en carrera con una moto prestada ya que la suya había sufrido una rotura imposible de solventar para esta cita del CCVMotoBoxes.

Y comenzaban los entrenamientos con un golpe sobre la mesa al marcar un 2.00.3, tres décimas más rápido que Bernet. En la primera manga el piloto de Yamaha tomaba la delantera y dejaba atrás a sus rivales hasta pasar bajo la bandera a cuadros. Bernet se marcaba su objetivo de lograr los necesarios 6 puntos y terminaba en una cómoda tercera posición. “Objetivo cumplido". En la segunda manga, más de lo mismo para Eduardo Alayón, que controló con gran autoridad una carrera más cómoda de lo esperado, en la que Bernet se retiró en la misma parrilla de salida por rotura del radiador de su Honda.

Un doble triunfo con cierta amargura para el piloto tinerfeño que a punto estuvo de lograr su objetivo y que se erige en serio candidato al título para la próxima temporada. “Si no hubiera sido por el resultado de las dos primeras carreras, seguro que la lucha hubiera estado más igualada”, reconocía el piloto de Motowatio Sur Tenerife. Bernet por su parte, se mostraba eufórico con el título aunque lamentaba no haber dado guerra a Alayón en la segunda manga en “la que no me iba a guardar nada”. La temporada 2018 promete con estos dos gallos sobre la pista.

En la máxima categoría, Fran Alonso se mostr&oac ute; mucho más compenetrado con su Kawasaki ZX-10R y se despidió de la temporada de velocidad con dos segundos puestos. David Cabrera, que también estaba en periodo de adaptación a su verde Kawasaki ZX-10R, terminó tercero y quinto, tras disputar el puesto con otro veterano piloto, Tati Santana (Suzuki GSXR1000) que aún se resiente de la muñeca.

En Supersport, el ya proclamado campeón en la anterior carrera, Kenny Huertas (Motogrupo Guanil) no dio opciones a sus rivales y volvió a poner sus galones de campeón sobre la pista, en ambas carreras. El novato y benjamín (14 años) de la categoría, Yermay Trujillo, fruto de la inagotable cantera del Team Manolín, consiguió la segunda posición tras disputarla, en ambas mangas, con el veterano Teo Kursón, que se recupera día a día de su lesión en el hombro y comienza a t omar por la mano la Suzuki GSXR600 de FEDEAUTO. Teo K ursón se despide en esta carrera como organizador del programa de velocidad para centrarse en su faceta como piloto.

En Pit Motard, Sergio Cubas (Faki Racing Team) se alzó con las dos victorias de la mañana, seguido de José Antonio Hernández (Motomaxs IMR Racing) y de David Vázquez. En Scooters, con una parrilla como hace tiempo que no se veía en el CCVMotoBoxes “Trofeo Cabildo de Gran Canaria”, Daniel Sosa (Yamaha) se marchó del circuito con dos victorias bajo el brazo, seguido de Ramón Goya (Yamaha), segundo en ambas mangas. El tercero en esta disputada y emocionante categoría fue Adrián Bolaños.

Como ya es tradición en todas las citas del CCVMotoBoxes, una divertida jornada de carreras que los pilotos pudieron disfrutar de manera gratuita disfrutando del olor a gasolina, a rueda quemada y de la emoción d e cada carrera. El CCV está organizado por Moto Boxes, el Club Deportivo Podium, patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria y Pirelli (patrocinador técnico) y se disputa bajo el paraguas de la Asociación Nacional de Pilotos Amateur.

Todos los resultados e informaciones en la web oficial: