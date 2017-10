Este pasado Jueves se disputó la 10ª jornada del grupo canario de la tercera división. Una jornada que nos dejó veintidós goles, repartidos en cuatro victorias locales, un empate y cinco triunfos a domicilio.

La nota más destacada de la jornada fue el cambio de líder; tras su derrota en La Palma frente al Villa, la segunda consecutiva, el Mensajero cedió el liderato al San Fernando, que con el hat trick de Aday derrotó al Tenisca y se aupó al primer puesto de la tabla. El nuevo líder acumula acumula siete victorias y dos empates en los nueve partidos disputados. Cabe destacar también la primera derrota de Las Palmas C en la presente temporada; el segundo filial amarillo cayó en Las Galletas ante un Ibarra que volvió a la senda de los triunfos tras una sequía de tres jornadas. Por su parte el Panadería Pulido sumó su primera derrota casera de la temporada, a manos de un Santa Úrsula que volteó un marcador adverso en los últimos minutos, ante un rival que jugó los últimos veinticinco minutos con un jugador menos por la lesión de Nano, que tuvo que abandonar el partido cuando ya su equipo había realizado los tres cambios reglamentarios. Por último, el Lanzarote prosigue con su buena racha tras derrotar a domicilio al Vera, acumulando así ocho jornadas consecutivas sin perder, con cinco triunfos y tres empates, lo que le ha permitido alcanzar la zona de play off.

En otro orden de cosas estos fueron los goleadores de la jornada: Mendy, Iray y Matias (IB); Edu (LPC); Trujillo (LZTE); Raúl Also y Santi (HAR); Choco y Nico (VILL); Orlando (MENSA); Geraro 2 (BUZ); Moisés (UP); Dailos (PPSM); Miguel y Juanqui (STU); Aday 3 (SANFER); Riki (SDT); Pablo Gil (AUG); Rami (YAI).

Así las cosas, en cuanto al pichichi, el delantero Aday (SANFER) se escapa en el liderato de goleadores con once goles. Le siguen, con seis, Dani López (MENSA) y Diego (LLAN); con cinco, Giovanni (TFB), Pana Castillo (ZOC), Sandro (IB), Alex Yunes (YAI), Trujllo (LZTE) y Edu (LPC); y con cuatro, Kevin Suárez (AUG), Raúl Godoy (LPC), Víctor (SDT), Marwan (TFB), Iray (IB) y Gerardo (BUZ).

La competición prosigue su curso y este fin de semana tendrá lugar la disputa de la 11ª jornada de liga, en la que descansa el At. U. Güimar. Así están repartidos los diez partidos que componen el 11º 'round' liguero:

Sábado 14

15:30 Las Zocas – El Cotillo – JUANITO MARRERO

Árbitro: Johan González Rodríguez

16:00 Las Palmas C – Buzanada – ANEXO ESTADIO GC

Árbitro: Héctor Bouzas Laconti

16:15 Santa Úrsula – Haría – ARGELIO TABARES

Árbitro: Jorge López Santos

Domingo 15

11:30 Unión Puerto – Vera – LOS POZOS

Árbitro: Miguel Sosa Gómez

12:00 Villa – Los Llanos – LOS OLIVOS

Árbitro: Alexis Vega Pérez

12:00 Tenisca – Pan. Pulido SM – VIRGEN DE LAS NIEVES

Árbitro: Eder Rodríguez González

12:00 Tenerife B – Ibarra – CD JAVIER PÉREZ II

Árbitro: Yapci Acosta Pérez

12:00 Marino – Estrella – ANTONIO DOMÍNGUEZ

Árbitro: Airan Fariña Delgado

12:00 US Yaiza – San Fernando – YAIZA

Árbitro: Elihú Castellano Quintana

12:30 Lanzarote – Mensajero – CD LANZAROTE

Árbitro: Rayco Marrero García