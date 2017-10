Pese al abultado resultado final el Villa de Santa Brígida tuvo que trabajar a fondo para llevarse los tres puntos frente a un rival que ofreció mejor cara en la segunda parte y que tuvo la opción de 3-2 a cinco minutos del noventa con un penalti, pero Fermín abortó la clara ocasión visitante. Esta ha supuesto la tercera victoria consecutiva de un Villa que ya le va tomando el pulso a la categoría y que el próximo viernes afrontará otra 'prueba de fuego' visitando al líder en el sur de Gran Canaria.

El conjunto local dominó en la primera parte. El técnico local Israel Quinta planteó un sistema que le dio buen resultado; una defensa de tres, dos laterales muy ofensivos, un doble pivote en el centro del campo, dos medias puntas en banda y un delantero nato. Con este panorama el conjunto satauteño fue dueño y señor del partido en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Sólido en retaguardia y funcionando bien en media cancha, al Villa solo le faltó frescura en los últimos metros para culminar con éxito muchas de sus acciones ofensivas. Por su parte, la escuadra palmera apenas inquietó a Fermín en esta primera mitad. Un disparo de falta de Mahy desde la frontal, por encima del travesaño, fue el único remate de los palmero entre los tres palos en esta primera mitad. El primer aviso local llegó al filo del minuto diez, tras un saque de esquina que ejecutó Santi y que generó generó una melé en el primer palo, donde tras varios remates y rechaces el balón acabó en saque de puerta. Esta acción fue el preludio del primer gol satauteño, que llegó un minuto después tras una buena jugada colectiva de ataque, en la que Angelo sirvió al segundo palo desde el lateral del área, Pablo Álvarez cruzó de cabeza para que Godoy cabecease a placer el balón al fondo de las mallas palmeras.

La tónica del partido no varió tras este gol. El conjunto de José Miguel Fernández intentó reaccionar, pero se topó con un rival que, sin perder el orden sobre césped, siguió dominando la situación. Sin embargo, el mejor juego satauteño chocaba con la falta de frescura arriba para completar con éxito situaciones de peligro el área palmera. Así, superada la media hora, Pablo Álvarez penetró por banda y sirvió al primer palo un balón que Santi no acertó a definir ante Chucho en el primer palo. Pero dos minutos después, en otro buen ataque local, Choco recibió el esférico dentro del área tras un buen cambio de juego y el media-punta satauteño fue derribado por un defensor rival cuando se disponía a encarar al arquero. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima y Juanma Pérez no falló desde los once metros, estableciendo así el 2-0 en el marcador. Un resultado que pudo ampliarse al filo del descanso, tras una penetración de Choco por el lateral del área, con un posterior centro que Santi 'peinó' ligeramente desviado.

Parecía totalmente encarrilado el partido cuando a los cuatro minutos de la segunda parte Choco hizo a placer el 3-0 tras un balón servido por Santi desde la línea de fondo tras ganar la partida a su defensor en un balón largo al área. Sin embargo, los cambios realizados por el técnico palmero tras este tercer gol dieron aire a la escuadra visitante. Así, superado el minuto diez, uno de los recién incorporados, Armiche, aprovechó una gran asistencia de Arocha en la frontal para batir a Fermín desde el interior del área, colocando así el 3-1 en el marcador. Este gol de los palmeros abrió el partido, con los visitantes buscando el área satauteña y los locales aprovechando los espacios para crear buenas situaciones de ataque que no eran aprovechadas. Santi tuvo el gol superado el primer cuarto de hora, pero Chicho lo evitó. Poco después el colegiado invalidó un gol a Juanma Pérez, que desde el lateral remató de falta un balón que acabó en la red sin que nadie lo tocase, cuando se trataba de un libre indirecto. También pudo marcar de nuevo Armiche para los de la isla bonita tras un buen centro de Nani, pero Fermín atrapó el balón tras el testarazo del delantero palmero en el segundo palo. Y en la contrarréplica local, tras un buen pase de Derek desde la línea de fondo, Chicho acertó a rechazar el remate de Godoy desde el interior del aŕea.

El partido pudo tener una recta final más apretada. Un penalti señalado en el área local, por unas presuntas manos de Juanma Pérez tras un saque de esquina, pudo significar el 3-2, pero Fermín adivinó la intención de Juanma Arocha y acabó rechazando el remate del capitan visitante desde los once metros. Y de lo que pudo ser el 3-2 se pasó al definitivo 4-1 poco después, tras una contra local que culminó con éxito Edu Bolaños tras encarar y sortear a Chicho en el 'mano a mano' dentro del área, para anotar a placer el último gol del partido.

La ficha del partido

UD VILLA DE SANTA BRÍGIGA: Fermín, Cone, Oscar, Héctor Marrero, Edu Hernández (Javi Almeida, 73'), Ángelo, Godoy, Juanma Pérez, Pablo Álvarez, Choco (Derek, 62') y Santi (Edu Bolaños, 81').

UD LOS LLANOS DE ARIDANE: Chicho, Cristian, Alberto (Víctor Lorenzo, 56') Kai, Guille, Nani, Kilian, Owen (Armiche, 53'), Mahy, Juanma Arocha y Giovanni (Ramón, 58').

ÁRBITRO: Alexis Vega Pérez (Deleg. Sureste), auxiliado por Juan José Trujillo García y Aridane Granado Moreno. Amonestó a los jugadores locales Cone, Godoy y Juanma Pérez, así como a los visitantes Guille, Juanma Arocha y Ramón.

GOLES: 1-0 (10') Godoy. 2-0 (35') Juanma Pérez (p). 3-0 (49') Chocho. 3-1 (56') Armiche. 5-1 (93') Edu Bolaños.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 11ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división, disputado este domingo en el municipal de Los Olivos ante unos 150 espectadores en una calurosa mañana.

Fotos: Marta Viejo