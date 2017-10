Sanfer y Villa dan este viernes el 'pistoletazo' de salida a la 12ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división. Tras sumar su primera derrota de la temporada los sureños defienden liderato ante un rival satauteño que llega a este partido en un buen momento, tras haber ganado consecutivamente sus tres últimos compromisos ligueros. Por su parte, tras haber sumado un solo punto en los tres últimos partidos, el Mensajero buscará volver a la senda de los triunfos ante un Unión Puerto que tras golear tras golear al Vera en la pasada jornada se ha colocado a solo dos puntos de la zona de permanencia.

Por otro lado, Las Palmas C y Yaiza defienden su tercera y cuarta posición respectivamente visitando a Vera y San Mateo, dos rivales negativamente enrrachados tras haber perdido sus tres últimos partidos. Al acecho del play off, un Tenerife B sin marcar en las dos últimas jornadas intentará volver a ganar, ante un Buzanada ubicado en zona media-baja; el Lanzarote quiere prolongar su racha ante un Los Llanos con dos derrotas consecutivas a sus espaldas, mientras que a priori buen partido en La Maxorata entre Cotillo y Santa Úrsula, dos rivales que no han perdido en sus cuatro últimos compromisos ligueros.

De resto, el Haría busca salir de 'zona roja' con un triunfo ante un Tenisca que recuperó pulso el pasado fin de semana tras ganar al San Mateo, cortando así una racha de tres derrotas consecutivas; el Estrella tendrá que mejorar mucho su 'pegada' si quiere ganar a Las Zocas, mientras que el Atlético Unión Güimar intentará refrendar su mejoría con un triunfo ante un Marino que no anda muy lejos del play off.

Así están repartidos por el fin de semana los diez partidos que componen esta 12ª jornada de liga, en la que descansa el Ibarra:

Viernes 20

21:00 San Fernando - Villa Santa Brígida - CD MASPALOMAS

Árbitro: Christian Sagredo González

Sábado 21

13:30 Haría - Tenisca - LADISLAO RODRÍGUEZ

Árbitro: Ariel Medina Rosales

15:45 Pan. Pulido - Yaiza - VEGA DE SAN MATEO

Árbitro: Aridane Hernández Sosa

17:00 Buzanada - Tenerife B - CLEMENTINA DE BELLO

Árbitro: Omar Luis Acosta

Domingo 22

12:00 Estrella - Las Zocas - LAS PALMITAS

Árbitro: Rayco Marrero García

12:00 Cotillo - Santa Úrsula - EL COTILLO

Árbitro: Josué Rembado Rodríguez

12:00 Vera - Las Palmas C - SALVADOR LEDESMA

Árbitro: Carlos Franco Galván

12:00 Mensajero - Unión Puerto - SILVESTRE CARRILLO

Árbitro: Diego Veloso Blanco

12:00 Güimar - Marino - TASAGAYA

Árbitro: Daniel Clemente Manrique

12:30 Los Llanos - Lanzarote - MUNICIPAL DE ACERÓ

Árbitro: Airán Fariña Delgado