El equipo disputará la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola defendiendo el liderato en el Pabellón Municipal de Carrús.

El Rocasa Gran Canaria, se desplaza hacia tierras ilicitanas para disputar hoy sábado el sexto partido de la Liga Guerreras Iberdrola, en el Pabellón Municipal de Carrús, contra el siempre complicado Elche Mustang.

Las ilicitanas, que, hasta esta jornada, suman cuatro puntos de los diez posibles, lograban puntuar en la segunda jornada jugando contra el Canyamelar Valencia, último rival de las grancanarias, con un resultado final de 24 a 30 y esta última, quinta de la Liga Guerreras Iberdrola, con el Balonmano Castellón, con un marcador final de 25 a 29.

Las ilicitanas cederían puntos en la primera jornada contra el Aula Valladolid (19-30), en la tercera jornada contra el KH7 BM Granollers (35-21) y en la cuarta jornada, cedían los dos puntos contra el Hotel Gran Bilbao – Prosetecnisa Zuazo (24-26).

Por lado de las canarias, con pleno de victorias, viajarán en la tarde de hoy a las 18:00 horas, con la mente puesta en seguir sumando victorias y continuar con con su trayectoria de imbatibilidad, hasta el momento seis partidos oficiales (desde la Supercopa de España) y continuar con la misma en el siempre difícil Pabellón de Carrús. Moreno, podrá contar con todas sus jugadoras para el viaje hacia Elche.

"No hemos visto partidos de otros rivales que pueden estar arriba, aparte de Bera Bera y Guardés, pero ya digo que la Liga es muy larga y el año pasado no la ganamos al perder con conjuntos que en teoría no nos debían plantear problemas. Por ello, habrá que ir partido a partido y no pensar más allá del próximo adversario", comenta la capitana del equipo, María González.

El encuentro se jugará a las 17:00 horas (hora insular) y será intermediado por las jueces arbitrales, Tania Rodríguez y Lorena García pertenecientes a los colegios valenciano y aragonés.