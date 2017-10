Cuarta derrota consecutiva de un Panadería Pulido San Mateo que se vino abajo en la segunda parte tras el gol de Miguel Yunes al aprovechar un error del meta local Efrén y que significó empate a dos. Hasta ese momento el conjunto de Juan Carlos Socorro tenía el partido más o menos controlado y con marcador a favor, tras una primera parte en la que los locales remontaron el gol inicial de Alex Yunes nada más comenzar el partido para irse al descanso 2-1 arriba. Un primer periodo que transcurrió dominio alterno, aunque con algo más de iniciativa local.

El Yaiza sorprendió en su primera llegada. Alex Yunes recibió el esférico en el 'balcón' de la frontal y a la media vuelta enganchó un buen disparo ante el que nada pudo hacer el arquero local Efrén, que vio como el balón se colaba en su portería por la escuadra. Este gol reactivo a un San Mateo que pudo empatar un minuto después, tras un pase en largo que dejó a Felipe con ventaja en el interior del área, pero entre la zaga y el portero vsiitantes lograron desviar el balón a córner. El tanto de la igualada llegó apenas tres minutos después, tras una penetración de Felipe hasta la línea de fondo y un posterior pase atrás que aprovechó Moisés para rematar a la red desde la frontal del área chica.

La tónica del partido no varió tras este primer empate. El conjunto local mantuvo la iniciativa ante un rival bien plantado en su parcela, que bsucaba generar peligro arriba con recuperaciones de balón en la parcela ancha, pero la zaga local abortaba con orden las intentonas visitantes. No en vano, en esta primera parte el mayor peligro visitante llegó siempre con acciones a balón parado. Hasta que superado el ecuador del primer periodo, tras una buena combinación en la frontal, Lionel ingresó en el aŕea y asistió con centro que Felipe cabeceó al fondo de la portería, estableciendo así el 2-1 en el marcador, un resultado que no se movió hasta el descanso, aunque Plata tuvo el empate para los conejeros al filo de la media hora, con una lejana volea que se marchó fuera por poco tras superar a Efrén.

Comenzó bien el conjunto local el segundo periodo. Felipe pudo marcar a los tres minutos tras un largo saque de banda de Mario junto al banderín de córner, pero el airete local no acertó a 'peinar' por poco en el primer palo tras anticiparse a la defensa. Poco despueś se produjo la jugada que comenzó a cambiar el devenir del partido. Desde la grada por sanción, el técnico visitante Juan Antonio Machín ordenó la entrada de Miguel Yunes al partido y nada más saltar al césped el veterano ariete lanzaroteño aprovechó un mal control del arquero local Efrén en la frontal, para 'robarle' el esférico y marcar a placer el empate a dos. Un gol que dejó muy tocado al conjunto de La Vega, que no tardó en encajar el tercero, que llegó pocos minutos después con un buen disparo de falta de Víctor desde el lateral del área que sorprendió al portero y se coló en el fondo de la portería por el segundo palo.

Seguía fuera del partido el San Mateo cuando Miguel Yunes tuvo el cuarto en sus botas tras recibir el esférico en el interior del área, pero en esta ocasión Efrén acertó a desviar el duro disparo del veterano jugador lanzarteño. El arquero local volvió a intervenir con éxito poco después, esta vez con una gran parada a un duro disparo de Kennedy desde la frontal.

La situación se complicó aún más para los locales en el ecuador de la segunda parte, con un penalti señalado en el área local por un derribo de Yeray sobre Parce y que transformó Alex Yunes en el 2-4.

En el tramo final del partido el conjunto local buscó un gol que le devolviese al partido, ante un rival que dio un paso atrás para buscar salidas rápidas al contragolpe. Los grancanarios lo intentaron, pero tan solo Moisés pudo reducir la diferencia a un cuarto de hora del noventa, con un buen disparo desde la frontal al que respondió con éxito el conejero Ruymán. También pudieron marcar un quinto gol los visitantes; primero con una contra que culminó Rami dentro del área con un disparo que Efrén acertó a detener y posteriormente, en otra contra, con un pase de Juanca desde la línea de fondo al que no llegó por poco Miguel Yunes en el primer palo.

Esta ha supuesto la cuarta victoria consecutiva de un Yaiza que ha sumado dieciséis de los últimos dieciocho disputados, con cinco triunfos y un empate, lo que le mantiene en la zona de privilegio de la tabla.

La ficha del partido

PAN. PULIDO SAN MATEO: Efrén; Jonás, Mario, Yeray, Rubén (Daylos, 64'); Brayan, Samuel, Ale Mejías (Iriome, 46'), Felipe; Moisés y Lionel (Braulio, 56').

US YAIZA: Ruymán; Parce, Kennedy, Fran Gil (Puertas, 46'), Aridane; Francis, Plata, Víctor (Juanca, 77'), Alex Yunes; Borja (Miguel Yunes, 54') y Rami.

ÁRBITRO: Aridane Hernández Sosa. Amonestó por los locales a Rubén, Mario, Brayan, Moisés y Daylos; y por los visitantes a Fran Gil y Miguel Yunes.

GOLES: 0-1 (3') Alex Yunes. 1-1 (7') Moisés. 2-1 (25') Felipe. 2-2 (55') Miguel Yunes. 2-3 (60') Víctor. 2-4 (69') Alex Yunes, de penalti

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 12ª jornada de liga, disputado en el Municipal de la Vega de San Mateo ante unos cien espectadores.